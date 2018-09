¿Te gusta revisar el celular de tu pareja? Lee este cuento (Josué Carrillo)

junio 21, 2018 - 1:20 pm

Mi pésima memoria impide que recuerdo el autor. Lo leí hace muchos años en un libro que creo era de cuentos cortos ingleses. Pienso es una de las mejores lecciones o moralejas para quienes no pueden controlar el impulso de revisar el teléfono celular o correos electrónicos de sus parejas. En resumen el arguento del cuento es el siguiente: En una villa de la edad media vivía en un lujoso castillo un apuesto caballero. La suerte puso en su camino a una preciosa doncella con quien fue al altar. En la primera noche, el caballero le muestra el castillo y la lleva a una pequeña puerta cerrada con enormes candados. “Vivirás aquí conmigo y todo será tuyo, pero, nunca, nunca abras esta puerta”, dijo y la chica, tal vez apresurada por entrarle al asunto en la cama, dijo “si, no hay problema”. Vivían felices y al pasar los años comenzaron a ocurrir en el pueblo horrendos asesinatos. Mujeres, niños pasados a espada o puñal. La bella esposa del caballero estaba aterrada. Corrió el rumor de que habían atrapado al asesino y le iban a degollar en la plaza. Viendo que su marido no estaba, no resistió la curiosidad por saber qué misterio aguardaba tras aquella puerta que se le había vedado, corrió, buscó la llave y abrió los candados, entró, quedó congelada de miedo al ver máscaras negras y ropa ensangrentada, cuchillos, hachas y espadas bañadas en rojo, ¡es él!, gritó, cogió las ropas manchadas y la espada y fue a la plaza donde el infeliz sería ejecutado. Cuando el verdugo levantó el hacha filosa para degollar al reo, ella gritó ¡detengan la sentencia, ese hombre es inocente, el asesino es mi marido! mostrando las ropas ensangrentadas y la espada. Hubo un largo silencio que terminó cuando el verdugo quitándose su capucha negra le dijo a la mujer “te dije que no abrieras la puerta”.

Leer los celulares de la pareja puede llevarnos a pasajes oscuros, a lugares tenebrosos donde no vale la pena ir. Si alguien no nos merece o nos engaña, tarde o temprano se sabrá y con mucho coraje, lo o la mandamos a la mierda. (Perdón, Gabo, por copiarme este final).

Josué Carrillo