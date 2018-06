Suspenden el partido amistoso entre Argentina e Israel en Jerusalén

junio 5, 2018 - 6:11 pm

El amistoso que estaba previsto entre Argentina e Israel, el sábado en Jerusalén, fue cancelado por cuestiones de seguridad.

Hugo Moyano, vicepresidente segundo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), confirmó la suspensión. “Me parece bien que se haya suspendido el partido de la Argentina con Israel. Se ha hecho lo correcto, no valía la pena. Lo que pasa en esos lugares, donde matan tanta gente, como ser humano no se puede aceptar de ninguna manera. Las familias de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas“, dijo Moyano a Radio 10 en medio de los rumores que daban por cancelado el partido.

Horas antes de conocerse la noticia de la suspensión, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo “La selección argentina puede jugar en cualquier parte del mundo, no se puede impedir un juego deportivo. No tiene nada que ver con nada, no tienen que ofenderse los palestinos” añadio.

Se vendieron las entradas como “pan caliente”

El partido había despertado una gran expectación en Israel, donde las entradas se agotaron en veinte minutos, lo que dio lugar a que se pidiesen explicaciones sobre la cuestión incluso en sede parlamentaria.

Shelly Yajimovich, diputada de la oposición, cuestionó al Gobierno sobre si la ministra de Cultura y Deportes, Miri Reguev, había condicionado las subvenciones al partido a hacerse una foto dando la mano a Messi en la cancha y el controlador del Estado abrió una investigación sobre el reparto de entradas, informó el digital Times of Israel.

Aunque el estadio tiene capacidad para más de 31.000 personas, solo un tercio de ellas salieron a la venta.

Según explicó un representante de Comtec, la empresa que organizaba el evento, 7.700 entradas fueron reservadas por la Asociación de Fútbol (1.200 de ellas gratuitamente), otras 2.000 se reservaron para residentes en la periferia de Israel y otras 500 para residentes en la frontera con Gaza.

Una empresa de moda compró otras 2.000 para distribuir entre niños y jóvenes de la periferia y ONG, otras 7.000 fueron reservadas para las ocho empresas anunciantes y el Ministerio de Deportes se reservó 200 más, lo que dejó solo unas 11.000 para la venta.

Protestas de los palestinos

Palestina hizo notar su repudio a la presentación del seleccionado argentino y este martes hubo un escrache durante la práctica del equipo de Sampaoli. Un grupo de manifestantes catalanes pro-Palestina mencionó los nombres de los jugadores y les pidió que no participen del “encubrimiento del conflicto social”. Además, a través de las redes sociales los jugadores pudieron ver al grupo que exhibió una camiseta albiceleste “manchada de sangre” y esto habría aumentado la disconformidad con el compromiso deportivo.

Según trascendió, la Asociación de Fútbol de Palestina le solicitó la cancelación del partido a la Asociación Argentina de Fútbol. En diálogo con radio Cooperativa, el embajador palestino en Argentina Husni Abdel Wahed declaró: “Este partido es como que nosotros celebráramos el aniversario de la ocupación de Malvinas, esto sería una aberración, una falta de respecto y una agresión al sentimiento del pueblo argentino”.

Además, el embajador afirmó: “Este partido se enmarca dentro de las celebraciones del 70º aniversario de la creación del Estado de Israel. Para nosotros es inaceptable realizar este partido en Jerusalén porque es territorio ocupado y es doloroso ver que el equipo, que cuenta con el cariño y apoyo de tantos ciudadanos palestinos y árabes, sea partícipe en la violación al derecho internacional”.

