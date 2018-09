Spin off de Star Wars podrían estar en peligro por culpa de Solo

junio 20, 2018 - 4:08 pm

Los planes de Lucasfilm de hacer una película de Obi–Wan Kenobi, una película de Boba Fett y más de Han Solo, parte de su saga A Star Wars Story, podrían estar en peligro. La compañía habría suspendido sus planes de producción, tras el fracaso en taquilla de Solo.

Según información que ha llegado a las manos de Collider, Lucasfilm ha decidido suspender la producción de los spin–off parte de la saga A Star Wars Story que tenía en desarrollo, es decir, la película de Boba Fett bajo la responsabilidad de James Mangold, escritor y director de Logan, la película de Obi–Wan Kenobi que según rumores estaba en pre–producción, y la secuela o secuelas de Solo.

No es ningún secreto que Solo ha sido un fracaso en taquilla para Lucasfilm, por lo que sin lugar a dudas, de confirmarse esta filtración, esto habría influido directamente en la decisión de suspender la producción y replantearse sus planes de películas spin–off. Una mala noticia, especialmente al tratarse de la película Obi–Wan y la secuela de Solo, que aunque la primera entrega tuvo fallos, su final prometía contarnos una historia mucho más interesante en el futuro.

Sin embargo, el reportaje asegura que la nueva trilogía de la saga principal que desarrollará Rian Johnson, el director y guionista de The Last Jedi, no se verá afectada, al igual que tampoco han paralizado la producción de la nueva serie de películas que harán David Benioff y D.B. Weiss, los responsables de Juego de Tronos.

Esto no significa que todas las películas de la serie A Star Wars Story han sido cancelada, al menos no todavía. La suspensión es mientras Disney y Lucasfilm estudian qué hacer con ellas en el futuro.

