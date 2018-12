Spider-Man: Into the Spider-Verse: La nueva película animada de Sony

junio 6, 2018 - 11:12 am

Sony acaba de estrenar el que es el primer tráiler de Spider-Man: Into the Spider-Verse, la película de animación realizada en paralelo al Universo Cinematográfico de Marvel y que llegará a los cines a final de año. En él podemos ver no solo al nuevo Spider-Man, cuya identidad real es la del joven afroamericano Miles Morales, sino también a Peter Parker en el papel de mentor y a una inesperada Gwen. La figura protagonista del primero en un filme de este tipo es, sin duda, la gran noticia, como expresa su guionista:

Estamos encantados de ayudar a llevar la historia de Miles Morales a la gran pantalla. Su historia causa sensación en los cómics, nos encantó, y estábamos tan inspirados que tratamos de encontrar una forma de contar su historia visualmente que fuera acorde con eso.

Esto último es lo que más llama la atención en el tráiler, sin lugar a dudas, ya que es extremadamente visual e intenta componer desde diferentes perspectivas un relato fiel a los cómics cuidando el detalle. Difiere así de la mayoría de películas de animación llevadas a la gran pantalla de manera comercial y promete ser una producción de las que dejan huella. Respecto al nuevo protagonista, Miles Morales, su productor cuenta lo siguiente: “Es medio puertorriqueño, mitad afroamericano, es un producto de una familia feliz y viva, tiene 13 años de edad. Todo eso dice mucho del tipo de héroe en que se convertirá”.

Spider-Man: Into the Spider-Verse tiene su estreno previsto para el día 18 de diciembre de este mismo año.