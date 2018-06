Solo media hora durará la ceremonia inaugural del Mundial Rusia 2018

junio 11, 2018 - 4:11 pm

Este jueves 14 de junio la mayoría de los ojos del mundo estarán puestos sobre el césped del Estadio Luzhniki de Moscú, en el que tendrá lugar la ceremonia inagural de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Quién sabe si por marcar distancias por parte de la FIFA con las ceremonias de los Juegos Olímpicos, será muy breve: comenzará apenas media hora antes del pitido inicial del Rusia-Arabia Saudí, primer partido mundialista.

Solo dos estrellas participarán en la ceremonia inaugural

El espectáculo, en la ceremonia inaugural, será eminentemente musical y su misma brevedad hace que su elenco de protagonistas sea reducido.

Producido por el canal de televisión ruso Channel One y bajo la dirección de Felix Mikhailov, que ha puesto en escena todas las ceremonias premundialistas, tendrá solamente dos participantes principales: la estrella internacional del pop Robbie Williams y la cantante rusa de ópera Aida Garifullina.

El presentador será uno de los personajes del fútbol más carismáticos de la actualidad: Ronaldo Nazario de Lima, campeón del mundo en 1994 y 2002.

Según declaraciones difundidas por las FIFA, el “inaugurar un Mundial de la FIFA ante 80.000 fanáticos en el estadio y varios millones en todo el mundo” supera todos los sueños de Williams. “Nos encantaría invitar a los amantes del fútbol y de la música a que se diviertan con nosotros, en el estadio o a través de la televisión. Será un ‘show’ inolvidable”. Williams, de 44 años, ha sido considerado el mejor intérprete británico de pop de las últimas décadas y cuenta entre sus grandes éxitos con Feel, Angels o Rock DJ.

La soprano Aida Garifullina representará a Rusia en el espectáculo del antiguo Estadio Lenin. De 30 años de edad, actúa usualmente en la Ópera de Viena donde llegó tras triunfar en el teatro Marinski de San Petersburgo. Ha triunfando interpretando La Flauta Mágica y las Bodas de Figaro, de Mozart; Rigoletto, de Verdi y El Elixir de Amor de Donizetti, y ha actuado junto a Plácido Domingo y José Carreras, entre otros.

Williams y Garifullina serán los protagonistas pero no serán los únicos participantes. El propio Plácido Domingo estará presente, y también habrá coreografías y espectáculos gimnásticos. También se presentará el himno oficial del Mundial de Rusia,o ‘Live It Up’. La ceremonia inaugural comenzará este jueves 14 de junio a las 10:30 am. hora de Venezuela.

