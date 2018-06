junio 18, 2018 - 11:47 am

El Jueves Santo 26 de marzo de 1812 se produjo en Venezuela un descomunal terremoto que redujo a escombros sus principales ciudades. El hecho ocurrió cuando comenzaba en firme la guerra de independencia y en consecuencia, el movimiento telúrico influyó en el triunfo que obtuvieron los realistas 4 meses después. De aquel suceso se han repetido hasta la saciedad las palabras atribuidas a Simón Bolívar a sólo minutos de haber ocurrido el temblor: “Si se opone la naturaleza lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca”. Estas palabras se debaten entre la verdad y la ficción.

Al momento en que se produce el terremoto Bolívar apenas ha tenido una actuación modesta en el proceso independentista. No es figura de primera plana. No fue elegido diputado al Congreso de 1811 ni es miembro del Poder Ejecutivo. No ocupa ninguna Secretaría. No es Comandante, no está en el frente. Si apenas es, en la sociedad caraqueña, un vecino más, todavía con muy bajo perfil, ¿por qué trascendieron esas palabras? ¿Quién las escuchó? ¿Cómo pudieron conservarse tan nítidas hasta después de 1842 cuando comenzó el culto a Simón Bolívar? ¿De qué manera se difundieron a través de las diversas generaciones?

Como ironía del destino, quien las dio a conocer no fue ninguno de los idólatras del Libertador, sino el enemigo más feroz y constante de Simón Bolívar, el hombre que lo adversó con su ilustrada pluma durante 20 años, como nadie lo hizo ni siquiera en los campos de batalla: el venezolano José Domingo Díaz (1772-184?)

Por mucho tiempo se ocultó al autor, por tratarse de su más fiero adversario. Los historiadores intentaron minimizarlo mientras enaltecían la expresión que se convirtió en sacrosanta. Por tratarse de un enconado enemigo de Bolívar es probable que las palabras hayan sido adulteradas por el mismo Díaz, para darles un mayor tono de irreverencia. Aun así, la versión difundida es lo más verosímil que tenemos. Es obvio que lo dicho por Bolívar debió ser parte de un discurso más extenso, pero fue lo que plasmó Díaz en su obra “Recuerdos sobre la rebelión de Caracas”, publicada en Madrid, en 1829, 17 años después de aquel suceso. Díaz era ferviente defensor de la monarquía española y empeñó su talento y escritura para socavar la moral de los insurgentes que apoyaban la independencia. Así narra los hechos:

“A aquel ruido inexplicable sucedió el silencio de los sepulcros. En aquel momento me hallaba solo en medio de la plaza y de las ruinas; oí los alaridos de los que morían dentro del templo, subí por ellas y entré en su recinto. Todo fue obra de un instante. Allí vi como cuarenta personas, o hechas pedazos, o prontas a expirar por los escombros. Volví a subirlas y jamás se me olvidará este momento. En lo más elevado encontré a don Simón Bolívar que, en mangas de camisa, trepaba por ellas para hacer el mismo examen. En su semblante estaba pintado el sumo terror o la suma desesperación. Me vio y me dirigió estas impías y extravagantes palabras: Si se opone la Naturaleza, lucharemos contra ella, y la haremos que nos obedezca. La plaza estaba ya llena de personas que lanzaban los más penetrantes alaridos. Volví a mi casa, tomé mi familia y la conduje a aquel sitio”.

Bolívar conocía muy bien a Díaz puesto que eran vecinos de la misma ciudad, sabía de su inclinación a la causa de los realistas, sus escritos a favor de la monarquía española y tal vez fue el motivo, según asevera Díaz, que al verlo entre la multitud, se dirigió directamente a él con el pequeño discurso citado. Lo demás, incluyendo las pinturas alegóricas del momento que muestran a Bolívar dirigiéndose y contradiciendo las arengas de los religiosos ante un supuesto castigo de Dios, procede de la imaginación de sus autores.

Sorprende que las osadas palabras fueran difundidas a la posteridad de la pluma de quien más vilipendió en tiempo real a Simón Bolívar. Sin embargo, causaron efecto contrario a las verdaderas intenciones del autor. Pretendió que se juzgaran como nocivas contra la moral católica y los valores religiosos de la sociedad, y por el contrario, sirvieron para atribuirle un talento prodigioso a Bolívar, pues las palabras calzan muy bien en el temple impetuoso que le endilgan quienes lo conocieron en persona. Bolívar murió un año después de publicada la obra de Díaz y es probable que nunca se enteró del relato en cuestión.

Valga decir que Rafael María Baralt en su obra “Resumen de la historia de Venezuela” (1841) en su alusión al terremoto, no se refiere al hecho, a pesar de haber sido escrita con mínimos detalles y una copiosa documentación de primera mano. Aparentemente, Baralt no conocía en ese momento el texto de “Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas” en su edición española de 1829, aunque sí las afrentas de Díaz desde la Gaceta de Caracas entre 1815 y 1821.

Tampoco se refiere al hecho Juan Vicente González, en su “Biografía de José Félix Rivas” (1865), no obstante, dedica páginas para describir la personalidad de Díaz de quien dice, “…exigía de la Historia un serio examen y nosotros hemos instruido su proceso leyendo con la pluma en la mano, sus cartas, sus periódicos, sus diferentes escritos”. En cambio el insigne historiador José Gil Fortoul en su “Historia Constitucional de Venezuela” (1907), recoge al detalle la exposición de Díaz y añade de otra fuente que no da a conocer, que Bolívar desenvainó la espada y obligó a un sacerdote a bajar de la mesa que le servía de púlpito para arengar a las víctimas. Es inverosímil.

José Domingo Díaz fue un eminente médico venezolano, muy culto y políglota, que asumió desde un principio a favor de los realistas, la conducción de la batalla de ideas que se desarrolló en la guerra de independencia. Díaz trabajó afanoso ante la opinión pública contra la causa independentista cuando Domingo Monteverde restauró la Capitanía General de Venezuela en 1812. Huyó a tiempo hacia las Antillas, al entrar Bolívar triunfante en Caracas en 1813 en nombre de la república de 1811 (no hubo Segunda República, fue segunda etapa de la primera). Regresó de nuevo a Caracas cuando Boves destrozó los logros de la “Campaña Admirable” en 1814 y residió allí hasta 1821 dirigiendo la Gaceta de Caracas.

Después de la batalla de Carabobo (1821), en su camino al exilio definitivo, navegando con su familia rumbo a Cádiz, sufrió a bordo la triste muerte de su hija de 9 años y su cadáver fue arrojado al mar. Aun así, no se amilanó. Persistió en sus ataques contra Bolívar, contra la independencia y a favor de la Santa Alianza, desde Puerto Rico en su rol de Intendente. Cuando ya derrotados se habían marchado de la escena venezolana Domingo Monteverde, Pablo Morillo, Miguel La Torre y Francisco Tomás Morales, (todos heridos y malogrados física y espiritualmente), Díaz continuó en su batallar hasta más allá de 1830.

Las palabras que Díaz atribuye a Bolívar se difundieron en las siguientes generaciones sin tomar en cuenta el contexto histórico en que habrían sido pronunciadas. Los venezolanos aprehendimos el credo de las fortuitas palabras y tantas otras convertidas en consignas cuasi divinas, como legado de un catecismo patriótico que nos inculcaban desde la escuela. Pocos preceptores en el pasado y docentes en la actualidad precisaron a sus discípulos que, quien las escuchó y difundió, fue el peor enemigo que tuvo el Libertador ante la opinión pública, y sin querer y sin llegar a imaginarlo, le hizo un gran favor ante la posteridad.

Porque en realidad las palabras de Bolívar aquel 26 de marzo, de haberlas dicho tal cual, resultaron un desafío a las adversidades, al destino, a la muerte y a sus enemigos. En contraste con aquel hombre en mangas de camisa que todavía era nadie, bastaron solo 15 meses despúes del terremoto, para, esta vez, liado en solemne uniforme militar y ya en el zenit de la fama, firmara de su puño y letra, uno de los documentos más terroríficos y en todo caso, impíos, de la historia de la humanidad: la proclama de Guerra a Muerte en Trujillo el 15 de junio de 1813.

Para entonces Bolívar ya se concebía como el único líder capaz de dirigir el movimiento independentista. En 15 meses voló desde la dudosa amenaza de imponer obediencia a la naturaleza, a la real amenaza de pasar por las armas a todo español o canario antirrepublicano. La proclama de Guerra a Muerte no surgió del recuerdo ni de la imaginación de nadie, fue un hecho histórico fidedigno. No aludió a ninguna ficción, como “vencer la naturaleza”, sino al atroz fin de matar a mansalva a seres humanos “aun siendo indiferentes”. La amenaza de exterminio se cumplió de ambos lados, y causó un brutal río de sangre.

Nirso Varela. Historiador. [email protected]