Selena Gómez estrena el video de su tema “Back To You”

junio 7, 2018 - 8:15 pm

Una pieza audiovisual con gran aura retro sirve como videoclip oficial de Back To You, el nuevo tema de Selena Gómez que forma parte del soundtrack de la serie 13 Reasons Why y de un nuevo disco de la cantante.

Luego que hace unas semanas se estrenara un video de la canción compuesto por imágenes de la segunda temporada de 13 Reasons Why, la serie de Netflix de la que Selena Gomez es productora ejecutiva, la cantante de 25 años ha compartido un nuevo clip de la canción en la que se le muestra muy divertida.

En el nuevo clip de la canción, Selena, en medio de una fiesta, le propone a un chico rubio robar un auto.

Ya en él, el chico le dice que se parece un poco a ella misma, por lo que la cantante mira sarcásticamente a la cámara. Una vez que saben que están siendo buscados por la policía, la pareja se encarga de desaparecer todo rastro del robo del vehículo.

Agencias