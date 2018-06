Se pone de moda el “poliamor”: Bandida la gordita ¡ah!

junio 21, 2018 - 11:59 am

Mary Crumpton tiene 44 años, se casó cuando tenía 20 con su esposo Tim, que sólo es un año menor que ella.

Sin embargo al cabo de algunos años, el matrimonio entró en crisis, por lo que decidieron separarse por un tiempo. En este proceso, Mary empezó a trabajar en un bar, donde conoció a un hombre que vivía el ‘poliamor’ y empezó a interesarse por aquello.

Cabe resaltar que el poliamor es el tipo de relaciones, donde participan más de dos personas, es decir, no es exclusiva y está integrada por varias personas que comparten un vínculo amoroso y una actividad sexual consensuada, sin que esto genere conflictos éticos.

En el marco de esta práctica, Crumpton a sus 29 años retomó la relación con su esposo, le comentó sobre el poliamor y él admitió que también sentía curiosidad.

“Mi esposo tuvo una experiencia similar con un amigo. Fue como una revelación. Me di cuenta que me habían programado toda mi vida, amar a más de una persona ahora me parece lo más natural del mundo y no imagino que fuese distinto” declaró al portal Nueva Mujer.

De esta manera, a través de los años se fueron sumando distintas personas a su relación, hasta conformar la relación hoy día constituida que se desarrolla en la misma casa y que además de Tim y Mary, incluye a John quien es su prometido y tiene 53 años, a Michael de 63 así como a James de 73, con los que mantiene hace un tiempo un noviazgo.

“Lo hermoso de esta vida es que con más de una pareja no existe la presión de que una sola persona cumpla con todas mis necesidades” afirmó esta mujer poliamorosa, que reside en Chorlton, Inglaterra.

aldia. co