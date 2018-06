Sary Levy: Nuevo cono monetario será triturado rápidamente por la hiperinflación

junio 3, 2018 - 6:26 pm

La economista e investigadora de Cedice, Sary Levy-Carciente, saludó la decisión del Ejecutivo de reprogramar para el 4 de agosto la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, pues afirma que definitivamente era imposible que la reconversión funcionara adecuadamente para la fecha que se tenía pautada.

Levy explicó, en entrevista a El Pitazo, que cuando un proceso de esta índole se realiza, normalmente se hace un conjunto de pruebas internas en cada una de las entidades bancarias y definitivamente no había tiempo para que todos esos procesos se adecuaran correctamente.

Además, indicó que a esto habría que sumarle el hecho de que aún no están los nuevos billetes en las entidades bancarias y de un día para otro la ciudadanía no podía convertir un cono por el otro. “Imaginemos que un día la población tenga unos billetes y los entregue en la banca y al día siguiente tenga que ir nuevamente a la banca para que le den los del nuevo cono, porque este aun no circula, la población no conoce los nuevos billetes”, refirió.

Señaló que las empresas y las instituciones bancarias han tenido que realizar importantes inversiones para modificar todos los sistemas contables, debido a que hay una nueva forma para la carga del nuevo cono monetario. “Esto implica importantes costos que no fueron considerados a la hora de andar con estas improvisaciones de señalar una fecha y luego extenderla dos meses más”, expresó.

La economista aseveró compartir el criterio de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de extender la prórroga por lo menos por tres meses y dice que incluso se atrevería a señalar que se requiere un poco más de tiempo, porque esto generará una presión adicional a toda la realidad que ya vive el venezolano.

Levy asegura que un cambio de cono monetario sin haber tomado ninguna medida que paralice, minimice y controle el proceso hiperinflacionario en el que estamos, va a ser triturado rápidamente por la hiperinflación. “Recordemos que cuando se realizó la reconversión en el año 2007 nosotros hablábamos de una inflación anual de 20% y 30%, y ha pasado una década y este cono fue triturado, pero ahora hablamos de una inflación que empezó el año en un 60%, subió a 80% y está al 100% mensual prácticamente, ¿cuánto tiempo de vida tendrá un cono monetario de estas características bajo una hiperinflación como esta?”, cuestionó.

Señaló que aprovechando este periodo, que tiene que ver más que todo con la parte técnica, se debe exigir un control de la hiperinflación para que la reconversión tenga algún sentido y duración, y para ello, dice que el Banco Central de Venezuela debe dejar de hacer incrementos de liquidez sin respaldo, entre otras medidas, pero resalta que esta es la más relevante.

Un cambio de cono no controlará la inflación

La también profesora de la UCV aseveró que definitivamente un cambio de cono monetario no tiene nada que ver con el control inflacionario: “muy por el contrario, a veces en estos cambios de cono hay ciertos ajustes al alza que se realizan de productos, y podemos pensar simplemente en el costo de la gasolina, que prácticamente no hay como pagar un tanque entero con el nuevo cono monetario, tomando en cuenta los precios de nuestro combustible a nivel local”

Levy dice que en lo único que ayudaría el nuevo cono monetario es que en vez de hablar de miles de millones, se hablará con tres ceros menos, “simplemente facilita y agiliza el manejo numérico, entonces eso no tiene nada que ver con el control inflacionario”, refirió.

Precio de la gasolina será insignificante

A propósito del precio de la gasolina, dijo: “si se van a quitar tres ceros con el nuevo bolívar, entonces su costo va a ser 0,00 no sé cuánto, es un monto irrisorio, pero volvemos a lo mismo, tiene que ver con la forma en la que se plantea su precio”.

Destacó que el punto está en evaluar si se está realmente vendiendo, regalando o perdiendo el combustible a nivel local, y aseveró que esto tiene mucho que ver con el conjunto de “subsidios errados” que existen en el país: “esas son realidades que hay que ajustar pero que lamentablemente por razones político-ideológicas se insiste en estructuras totalmente erradas en los costos”, manifestó.

El Pitazo