Samuel Umtiti renueva con el Barcelona hasta el 2023 con una cláusula de 500 millones de euros

junio 4, 2018 - 6:57 pm

El FC Barcelona blindó al francés Samuel Umtiti con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, según anunció este lunes el presidente azulgrana Josep Maria Bartomeu tras prolongar el contrato del codiciado central hasta la temporada 2022/2023.

“Es un contrato de larga duración con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Pensamos que con esta cláusula a nadie se le ocurrirá venir aquí” a por Umtiti, afirmó Bartomeu en una rueda de prensa con el defensa central.

En los últimos meses habían saltado las alarmas por el futuro del francés de 24 años cuya cláusula de rescisión de 60 millones de euros parecían un precio asequible para los grandes de Europa interesados en incorporar un central joven titular en el Barça y en la selección de Francia.

Sin ir más lejos, el Liverpool había 84 millones de euros para hacerse con el central Virgil Van Dijk o el Manchester City 65 millones por el central francés Aymeric Laporte que ni siquiera está convocado por Francia en el Mundial de Rusia.

Su renovación hasta junio de 2023 anunciada el domingo y firmada este lunes “es una gran noticia para los barcelonistas”, dijo Bartomeu. “Es un jugador que se ha consolidado, que ahora es muy importante. Sin Samuel este equipo no sería lo mismo”, añadió.

No quiere irse del cuadro culé

Llegado en 2016 procedente del Olympique de Lyon a cambio de 25 millones de euros, Samuel Umtiti se consolidó rápidamente en el once titular del FC Barcelona, compartiendo zaga con el español Gerard Piqué. “Se han dicho muchas cosas pero mi prioridad era renovar aquí en Barcelona. Es mi casa y es mi sueño jugar aquí con los mejores jugadores (…) No me veía jugando en otro equipo”, afirmó el central francés, que se reincorporará en las próximas horas a la concentración de su selección.

