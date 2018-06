Rúrik Gíslason, el ‘Thor’ islandés que causa furor en el Mundial y los corazones

junio 27, 2018 - 3:11 pm

Rúrik Gíslason es el deportista islandés que causa furor en redes sociales por su imponente y sensual apariencia física. Con 1.84 metros de estatura y unos profundos ojos verdes, este volante de 30 años, parece hecho a imagen de los dioses nórdicos.

Estos son algunos de los comentarios que pueden leerse en el concurrido Instagram de Rúrik Gíslason: “Para qué queremos a Thor, si ya tenemos a este vikingo”, “si los dioses nórdicos fueran reales tendrían el aspecto de Rúrik Gíslason”, “¿por qué no tenemos estos jugadores en Brasil? No puedo entender nuestra mala suerte”, “Rurik eres hermoso”, “si hubiera sabido de este bombón antes hubiéramos ido a Islandia de vacaciones”, “Rúrik, ¿te casas conmigo?”, “este es el motivo por el que merece la pena ver el mundial”, “¿cómo se puede nacer tan lindo?” o “estás más bueno que un frasco de Nutella”.

El jugador, que de momento está soltero, apenas se ha pronunciado desde que se desatara esta euforia hacia su persona. “Mi único objetivo ahora mismo es el fútbol. Me hace muy feliz que a la gente le guste lo que hago, pero no puedo decir mucho más. En estos momentos, paso mucho menos tiempo en Instagram que antes. Mi único foco es el fútbol y lo único que me importa es jugar bien para Islandia”, son las únicas declaraciones que ha dado el islandés en Rusia 2018.

Noticia al Día / El País