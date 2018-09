Ron Ely, el Tarzán mas querido en Venezuela cumple hoy 80 años

junio 21, 2018 - 6:07 am

Ron Ely (Hereford, Texas, 21 de junio de 1938) es un actor estadounidense, popularmente conocido por haber interpretado el rol de Tarzán en la serie televisiva del mismo nombre de los años 1960s.

Biografía

Su verdadero nombre es Ronald Pierce. A mediados de los años 1950, se matriculó en la Universidad de Texas, pero pronto se fue a California.

Después de haber filmado con la 20th Century Fox a finales de 1950, Ely apareció en pequeños papeles en varias películas y programas de televisión, incluyendo las películas del Pacífico Sur y el notable Sr. Pennypacker y la serie de televisión, Cómo casarse con un millonario (1957-1959).

En 1960 fue lanzado en la serie de la CBS The Aquanauts, pero el espectáculo se canceló después de sólo una temporada y 32 episodios. Posteriormente siguió con varias películas más, pero su gran oportunidad llegó en 1966, cuando fue lanzado en el papel de Tarzán para la serie de televisión del mismo nombre.

Algunas películas en las cuales interpretó a Tarzan son: Tarzán, Rebelión en la Jungla. Tarzán y las Montañas de la Luna Tarzan and the Perils of Charity Jones.

En 1968 hizo Tarzan’s and the Four O’Clock Army y la última en 1970 Tarzan’s Deadly Silence.

En la actualidad Ron Ely está alejado del cine, y vive con su segunda esposa, con quien se casó en 1983. En los últimos años se ha dedicado a escribir novelas de misterio centradas en el personaje Jake Sands.

Sus novelas se titulan Sombras, Noche Playa y Oriental, ambas publicadas a mediados de la década de 1990.

Sin embargo, en ocasiones, Ely hace apariciones en populares programas de televisión, siendo la más reciente Sheena y Renegade.

