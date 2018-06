Roger Federer volvió a jugar y ganó en el torneo de Stuttgart

junio 13, 2018 - 4:19 pm

El tenista suizo Roger Federer venció en su primer partido del circuito después de tres meses de parón y en su regreso triunfal se impuso, no sin un pequeño susto, al alemán Mischa Zverev 3-6, 6-4, 6-2, este miércoles en la segunda ronda del Torneo de Stuttgart.

El número 2 del mundo necesitó un poco de tiempo para recuperar el ritmo. Zverev (54º del ranking ATP) no se trata de un rival fácil sobre hierba. No obstante, Federer demostró que no ha perdido los reflejos durante su paréntesis aprovechando la temporada de tierra.

Roger Federer ajustó su juego y remontó

Roger Federer reaccionó perfectamente después de perder el primer set, en poco más de media hora, y a continuación ajustó su juego.

Federer se enfrentará en la próxima ronda al ganador del partido entre el indio Prajnesh Gunneswaran y el argentino Guido Pella. Si alcanza la final de Stuttgart, el tenista de Basilea recuperará el número 1 del mundo a dos semanas del inicio de Wimbledon.

“Después de dos derrotas (en Indian Wells y Miami en marzo), estoy satisfecho por haber ganado un partido”, aseguró el suizo. “Es un nuevo comienzo. Estoy feliz de haber podido ganar de nuevo, de haber sabido superar algunos momentos complicados con un set en contra”, declaró Federer.

Además, el tenista español Feliciano López, número 33 mundo y octavo cabeza de serie, superó la primera ronda del torneo alemán tras eliminar al serbio Viktor Troicki, 91º en el ranking ATP, por 6-1, 0-0 y abandono.

El torneo de Stuttgart se disputa sobre hierba y está dotado con 656.015 euros en premios.

Torneo ATP de Stuttgart

Individuales

Segunda ronda

Roger Federer (SUI/N.1) derrotó a Mischa Zverev (GER) 3-6, 6-4, 6-2

Denis Istomin (UZB) a Florian Mayer (GER) 6-3, 6-4

Lucas Pouille (FRA/N.2) a Rudolf Molleker (GER) 6-3, 6-4

Individuales

Primera ronda

Prajnesh Gunneswaran (IND) derrotó a Denis Shapovalov (CAN/N.6) 7-6 (8/6), 2-6, 6-3

Maximilian Marterer (GER) a Viktor Galovic (CRO) 3-6, 6-4, 6-1

Feliciano López (ESP/N.8) a Viktor Troicki (SRB) 6-1 y abandono

Milos Raonic (CAN/N.7) a Mirza Basic (BIH) 7-6 (10/8), 6-2

Benoît Paire (FRA) a Taylor Fritz (USA) 6-7 (4/7), 6-3, 6-2

