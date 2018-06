Rodríguez Zapatero se reunió este sábado con dirigentes de oposición en Caracas

junio 17, 2018 - 1:30 pm

El exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió este sábado en Caracas con representantes de la oposición venezolana, entre ellos el dirigente de Un Nuevo Tiempo Timoteo Zambrano; el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz; y el subsecretario general Nacional de Acción Democrática (AD) Luis Aquiles Moreno.

Zapatero indicó que llegó al país para cumplir con una visita dirigida a avanzar en el proceso de reconciliación nacional, un tema en el que trabaja el presidente de la República, Nicolás Maduro, como una de las líneas principales para su nuevo de período de Gobierno 2019 – 2025.

Zapatero manifestó que continuará su labor en Venezuela por la paz, y destacó que “cuando uno se compromete con la tarea no la puede dejar. No puede ser que el tiempo invertido no sirva para nada”, expresó, citado por Efe este domingo.

También destacó que seguirá su trabajo para apoyar en el proceso de otorgamiento de beneficios procesales para privados de libertad vinculados a hechos de violencia política en el país.

