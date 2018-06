Ricky Martin reveló su opinión sobre la inclinación sexual de sus hijos

junio 12, 2018 - 7:47 pm

El cantante boricua Ricky Martin dio una reveladora entrevista al anfitrión de Popcorn with Peter Travers, que es un segmento para los amantes del cine de Good Morning America.

Durante la conversación, salió a relucir la primera nominación de Ricky a los premios Emmy por haber interpretado a Antonio D’ Amico (novio del fallecido diseñador Gianni Versace) en la serie The Assassination of Gianni Versace.

En el mismo orden de ideas, el intérprete de “María” habló sobre un tema que desde algunos años ha causado inquietud en sus seguidores, se trata de la preferencia sexual de sus hijos gemelos.

¿Le gustaría o no que Matteo y Valentino, de 9 años, sean gay? La respuesta, como dijo el astro boricua al anfitrión de Popcorn with Peter Travers –un segmento para cinéfilos de Good Morning America (People en Español)-, es sí.

“Yo no sé”, dijo el cantante y actor para responder a dicha pregunta. “Mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gay”. “La forma en que veo las cosas ahora”, continuó, “el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo (del orgullo gay) es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte” señaló People en Español.

