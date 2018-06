Ricky Martin: Quisiera que mis hijos fueran gay

junio 13, 2018 - 10:37 am

Este sería el año en que Ricky Martin reciba su primera nominación al Emmy, gracias a su estremecedora interpretación de Antonio D’Amico, el novio de fallecido diseñador Gianni Versace, en la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story(FX).

Y tal como dicha historia cuenta, el personaje luchó cuesta arriba para salir del armario y revelar su identidad como homosexual y pareja del mítico modisto.

Justamente al hablar de dichos paralelismos con su vida personal, el cantante de 46 años habló de un tema que desde hace un tiempo ha causado controversia: la orientación sexual de sus hijos mellizos.

¿Le gustaría o no que Matteo y Valentino, de 9 años, sean gay? La respuesta, como dijo el astro boricua al anfitrión de Popcorn with Peter Travers –un segmento para cinéfilos de Good Morning America (ABC)-, es sí.

“Yo no sé”, dijo el cantante y actor para responder a dicha pregunta. “Mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gay”. “La forma en que veo las cosas ahora”, continuó, “el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo [del orgullo gay] es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”.

El actor aprovechó de paso para afirmar que no solo es para él un motivo de orgullo el haber podido salir del clóset, sino que de ser necesario, lo haría una vez más.

“Yo siempre digo esto: Quisiera poder salir del armario de nuevo. Porque se siente increíble”, acotó. “Ese momento en que escribí la carta y la colgué en Twitter y apreté el botón de “enviar”…después de eso la gente venía y me decía cuánto querían agradecérmelo”. Para finalizar, el artista sentenció: “Para aquellos que estén luchando por su identidad [les digo]: todo va a estar bien”.

People en Español