Reynaldo Armas suspende gira de medios tras ser operado de emergencia

junio 4, 2018 - 10:47 am

El cantante de música llanera, Reynaldo Armas suspendió gira de medios luego de ser intervenido quirúrgicamente presuntamente por problemas estomacales.

Mediante su perfil de Instagram, “El cardenal sabanero” explicó lo sucedido y pidió disculpas por no poder continuar con los compromisos laborales.

“Feliz domingo para todos donde quiera que se encuentren y que Dios les bendiga. No es costumbre mía informar por aquí lo que pasa con mi vida privada porque al fin y al cabo a ustedes quiero y siempre querré informarles solo cosas positivas, pero esta semana se me cruzaron dos situaciones y me veo en la “penosa” y difícil tarea de comentarlas. Resulta que uno no es de hierro y puede por momentos recibir zancadillas de la vida que es lo más natural. Me enfermé y de paso tenía un compromiso profesional por ser fin de semana y de paso con mi gran Amigo y Compadre Vitíco Castillo en su Manga de coleo de Ortiz (Guárico)”, agregó el intérprete.

“Realmente la situación es bastante seria, el jueves por la noche me practicaron una CIRUGÍA INTERNA en una Clínica de Caracas y eso me sacó de combate. Pido disculpas a los que siempre han sido consecuentes y que lamentablemente no pude cumplirles como estaba pautado”, aseveró.

“…Gracias por su comprensión y deséenme pronta recuperación porque vienen tiempos duros y mucho trabajo, se les quiere y como siempre, Que Dios les bendiga. Arrrrrrrrrrpaaaaaaaaaaaaaa”, finalizó Armas.

Revista Ronda