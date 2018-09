Revelan que EEUU pretende colocar a 20 mil niños inmigrantes en bases militares

junio 22, 2018 - 2:42 pm

El Gobierno de Estados Unidos valora la posibilidad de albergar hasta a 20 mil niños inmigrantes sin acompañamiento en cuatro bases militares ubicadas en Texas y Arkansas, según fuentes del Pentágono, informó Prensa Latina (PL).

El diario The Washington Post se refirió a esos planes al citar un nuevo memorando del Departamento de Defensa (DOD) enviado a los legisladores esta semana, según el cual esa agencia federal recibió una solicitud de asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

HHS ha solicitado al DOD que determine su capacidad para proporcionar hasta 20 mil camas temporales para niños no acompañados en sus instalaciones, indicó el documento, citado por PL.

Si el Pentágono descubre que puede proporcionar dicho alojamiento, añadió el texto, “la Administración para Niños y Familias solicita que las instalaciones estén disponibles para su ocupación desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018”.

Según la nota del diario, el personal del HHS o los contratistas serían los encargados de administrar esos sitios y proporcionar atención a los niños, “incluyendo supervisión, comidas, vestimenta, servicios médicos, transporte u otras necesidades diarias”.

Las 20 mil camas en las bases en Texas y Arkansas albergarían a “niños extranjeros no acompañados”, confirmó a The New York Times un portavoz del Pentágono, Michael Andrews.

Sin embargo, el diario señaló que otras agencias federales proporcionaron explicaciones contradictorias sobre cómo se usarían los refugios y quién se alojaría allí, reseña PL.

El periódico añadió que no estaba claro si los espacios militares también albergarían a los padres indocumentados que han sido detenidos, pues funcionarios de la Casa Blanca, el DOD y el HHS dijeron ayer que no podían proporcionar detalles.

Las noticias sobre estos preparativos aparecen en medio de la indignación provocada en el país y a nivel internacional por la práctica de la administración de Donald Trump de dividir a familias inmigrantes en la frontera como resultado de su política de tolerancia cero.

Hace dos días, presionado por las fuertes condenas contra esa situación, el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la separación de padres e hijos, pero en torno a la medida hay muchas dudas y denuncias.

La orden del gobernante no detiene la tolerancia cero, que establece el enjuiciamiento criminal de todos los adultos atrapados al cruzar ilegalmente la frontera, y lo que determina es que niños y padres sean retenidos juntos en el mismo lugar.

De acuerdo con el servicio de televisión PBS, no está claro qué bases militares se usarán para alojar a los 20 mil menores, pero el HHS ha evaluado tres en Texas y una en Arkansas.

Las del primero de esos estados serían Fort Bliss, la Base de la Fuerza Aérea Goodfellow y la Base de la Fuerza Aérea Dyess; mientras que en el segundo territorio se usaría la Base de la Fuerza Aérea de Little Rock.

AVN