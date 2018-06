junio 4, 2018 - 2:38 pm

Gritando a todo pulmón “¡sopita y seco, a la orden!”, Loendris Boscán atrae a los clientes al negocio donde trabaja. El pequeño local, ubicado en el casco central de Maracaibo, ofrece una alternativa para resolver el almuerzo de los zulianos: un menú popular que incluye el consomé de costilla y un plato con proteína y tres contornos. Los precios —según los propios comensales— “pegan más suave en el bolsillo”.

“Desde las 9:30 de la mañana tenemos abierto el local, porque la gente llega a comer a cualquier hora. A diario se preparan casi 17 kilos de arroz y ya a las 3:30 o 4:00 de la tarde no queda nada. Muchas personas prefieren llegar a comer aquí que gastar en preparar la comida en su casa”, contó Loendris, mientras repetía su lema para conseguir más compradores.

En lugar de comprar las verduras, la carne, las especias y demás condimentos para preparar el almuerzo en la cocina de su casa, Yeniffer Chirinos y su esposo llegaron a uno de esos locales para alimentarse. “Somos séis los que vivimos en la casa, y al día gasto entre 2.500.000 o 5.000.000 ( 2.500 / 5.000 Bs. S.) para una sola comida”, contó la ama de casa, alimentando a su pequeño de apenas 6 meses con el caldo que incluye el combo.

Yeniffer, quien vive en El Moján, aprovechó para salir a hacer compras en el centro. “Si ya estaba aquí, era preferible comprar la comida de una vez. Ya que estaba aquí, preferí comprar la comida hecha. Me ahorro dinero y tiempo”, aclaró la mujer.

Los precios de los servicios varían entre 600.000 o 1.500.000 bolívares por plato, el costo dependerá si la comida es guisada, es frita o si su elaboración es más compleja.

“¿Qué tienen hoy?”, preguntó un joven a Yorgelis Atencio. Señalando la pizarra con la lista de precios, la comerciante le indicó el menú del día. “Hay pollo frito, costilla en coco, lengua en coco, lomo con papas… Todo viene bien resuelto”, la lista seguía. “Me provoca algo guisa’o, nada de fritura ni cosas locas”, le respondió el joven.

Desde las 11:00 de la mañana, las 12 mesas dispuestas en el local donde atiende Yorgelis están llenas. Visitantes desconocidos y clientes fijos del pequeño restaurante llegan a degustar la típica comida con sazón zuliana.

Negocio en casa

Los locales de comida popular suelen llenar el centro, pero en otras zonas hay familias que ofrecen el mismo servicio. Desde la comodidad de sus casas preparan los alimentos, sacan el cartel de “Sí hay almuerzos” y colocan entre tres y cinco mesitas en el garaje. El ambiente familiar atrae a oficinistas y transeúntes que recorren la zona.

Sin embargo, la situación económica no da abasto para mantener el negocio. En la avenida 9 con calle 82 queda el restaurante “Cocina Caliente”. Decenas de personas solían frecuentarlo. Desde diciembre de 2017 canceló sus servicios. “Ya no se puede ofrecer lo mismo, no tenemos cómo comprar los materiales”, aseguró el dueño.

Hogareños

“Yo solo vine porque estoy enferma y necesito tomarme una sopa. No voy a pagar para hacer una sopa para mí sola”, dijo Nohami Valbuena. “Ya eso de comer en la calle no se puede, hace como 10 meses o un año que mi familia dejó de hacerlo”, lamentó.

Junto con su hijo, Nohami se instaló en una mesa a espera de su sopa. “La gente sale a gastar todos los días, pero es preferible cocinar en la casa”, indicó.

Como ella, son muchas las personas que optan por hacer un gasto mayor, pero que les alcance para más de dos días y con el toque particular de la cocina familiar.

