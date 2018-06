Presidente de Marvel Studios reveló cual es la mejor película del UCM

junio 13, 2018 - 9:43 pm

Marvel Studios ha revolucionado la industria del cine con sus películas de superhéroes, lo hicieron con Iron Man en 2009 y recientemente lo volvieron hacer con Infinity War.

A lo largo de diez años, se ha visto muchas películas basadas en los cómics y los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, seguramente no encuentran cual podría ser su película favorita.

Cada fanático se basa según sus gustos y esto incluye al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Según recoge DigitalSpy, Feige no se ha decantado por un clásico de la compañía, sino por un estreno muy reciente: Black Panther. “Estábamos viendo la mezcla final, donde ves la película final y pides cualquier cambio de última hora y, cuando acabó, me incliné instintivamente hacia [Ryan Coogler] y le dije ‘Creo que esta es la mejor película que hemos hecho”.

Ciertos fanáticos de la franquicia no tienen la misma opinión al respecto, pero no se puede negar la importancia que tiene para la comunidad negra: “Teníamos que hacer una película que destrozase el mito de que las películas de negros no tienen éxito en el mundo”, explica Feige. En Rotten Tomatoes, la película protagonizada por Chadwick Boseman tiene un 97% en críticas de profesionales y un 79% en la de usuarios. De hecho, es la mejor de Marvel según esta web de valoraciones. Le siguen Iron Man (94%) y Thor: Ragnarok (92%).

