Por sus escándalos Diego Armando Maradona vuelve a ser noticia

junio 27, 2018 - 11:02 am

Diego Armando Maradona tiene una terrible historia cuando de armar escándalos y bochinches se trata. Y el “Pelusa” no tiene que ver contra quién o quiénes la emprende. Y menos dónde.

Pueden ser los aficionados, los medios de comunicación, sus colegas futbolistas y entrenadores, sus mujeres y hasta los representantes de los medios de comunicación.

Quien esté al frente cuando se pone creativo es víctima del “10”, él no tiene objetivo fijo.

Amor, odio y denuncias tiene Maradona con sus mujeres

Así sucedió, por ejemplo, en 2014. Maradona ya mantenía una relación con Rocío Oliva (36), tres décadas más joven que él. En aquella ocasión, la agresión quedó inmortalizada en un vídeo que rápidamente corrió como la pólvora por las redes sociales. Maradona siempre ha mantenido que jamás le ha levantado la mano a una mujer. Pese a todo, Oliva le denunció.

Ese episodio no hizo sino ratificar el difícil carácter del que goza Maradona, que en unas polémicas declaraciones aseguró que los jugadores no hablaban, “pero sí dejan hablar a sus mujeres y eso me parece vergonzoso. Si tu quieres hacer una nota con tu mujer, me parece bien. ¿Pero que tu mujer empiece a hablar de fútbol, de tácticas, de que tenía que jugar este o el otro? No, ‘güey’, no hermano”.

La relación del exastro con las mujeres siempre ha sido algo turbulenta y bastante nefasta. Con su ex pareja Verónica Ojeda, con la que tiene un hijo en común, mantiene denuncias cruzadas y un tenso enfrentamiento en los juzgados a cuenta del pequeño.

Con su única esposa legal, Claudia Villafañe, tiene abierta una batalla judicial en Estados Unidos tras acusarse de estafa e intento de saqueo del patrimonio familiar.

En otra ocasión, concretamente en 2006, una ex reina de belleza denunció a Maradona tras arrojarle un vaso a la cabeza y provocarle una herida que necesitó ocho puntos de sutura.

Con su actual pareja también protagoniza conflictivos y episodios reconocidos y denunciados por ella que no han hecho sino fraguar una relación intermitente salpicada por numerosas rupturas y por acusaciones, por parte de él, de un robo de joyas y otros objetos valorados en 400.000 dólares. Aún así la pareja llegó a plantearse incluso pasar por el altar.

Y lo más grave los problemas con las drogas de Maradona

Su primer escándalo de este tipo tuvo lugar en 1991, cuando dio positivo en cocaína que le valió una sanción de la Federación de Fútbol durante tres meses, algo que se repitió tres años después. Esta vez la sanción se prolongó durante 15 meses.

En otra ocasión, la policía halló drogas en el interior de su casa en Argentina, por lo que fue detenido y tuvo que pagar una cuantiosa multa.

Los problemas de Maradona con las drogas le han acompañado durante toda su vida, al igual que ha sucedido con su actitud violenta y agresiva. En cierta ocasión, el ex jugador viajaba a Buenos Aires acompañado de Oliva, cuando detectó la presencia de varios reporteros que le estaban inmortalizando mientras fumaba. En ese momento, la emprendió a patadas y golpes llegando hasta el punto de lanzarles piedras.

Agresivo con periodistas y jugadores

Maradona no sólo se ha encarado con sus parejas. También lo ha hecho con sus compañeros de profesión y con los medios de comunicación. Un martes de enero de 2017 por la noche en Madrid, donde el astro del fútbol se encontraba para presenciar un partido de fútbol.

Tras las preguntas del periodista, Diego Armando contestaba con un golpe. “No quiero que me pegues, sólo que me respondas cómo ves el partido”, proseguía el reportero. “No te he pegado, si te pego no te queda nariz (…). Si yo te pego mano a mano te estropeo, querido”, era la contundente respuesta del ex futbolista.

Ya en 1984, fue suspendido varios meses por emprenderla a patadas con un jugador del Athletic de Bilbao.

Diez años después, Maradona amenazó a varios reporteros en la conocida como Quinta de Moreno, llegando incluso a dispararles con un rifle. Fue, sin duda, el episodio más agresivo y conocido de todos los que ha protagonizado el ex jugador.

Y este martes, dia del pase de su Argentina querida a los octavios de final del mundfial Rusia 2018, Diego Arm,andso Maradona la volvió a poner, tanto que hasta sus compatriotas tildaron su conducta de Vergüenza Mundial.

Este martes hasta lo sacaron del estadi en ambulancia. Ya él mismo Maradona salio a declarar y dijo que está bien de salud, pero lo que no está bien es su actitud y su conduta.

Noticia al Día