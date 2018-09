Por los Dioses del Fútbol: La infidelidad de Lopetegui (Alberto Barboza)

junio 13, 2018 - 3:09 pm

El Real Madrid fabrica antimadridismo, leí hace unas horas en las letras de un reconocido articulista. Unas duras palabras para un equipo que acaba de ganar su tercera Champions consecutiva, pero sí, lo del presidente Florentino Pérez a la selección de España fue un “robo” en tu propio hogar.

Julen Lopetegui fue anunciado el martes como nuevo director técnico del Real Madrid, una noticia que sobrevoló las redes sociales por su actual cargo como seleccionador de España. Y cuando algunos apenas se enteraban del sucesor de Zidane, La Federación Española estalló con su destitución… ¡A un día del Mundial!

Las formas en las que se llevó el proceso entre el Madrid y Lopetegui “no fueron las correctas”, soltó Luis Rubiales, presidente de la FEF, y quien no permitió que las partes relacionadas al caso emitieran una explicación. Fue una decisión tan rápida como la nueva orden: Fernando Hierro asume el cargo. Este es el extracto de la novela que no entiendo. Hierro fue capitán del Real Madrid y asistente técnico de Carlo Ancelotti, es decir, madridismo puro. En palabras más confianzudas: dejo a mi novia y me empato con la prima.

¿Pero quién es responsable? ¿Florentino? ¿Lopetegui? ¿O todos?

“Es el mayor escándalo y el mayor ridículo en los 98 años de historia de la selección española”, comentó Mister Chip en Twitter, la primera persona que ubiqué tras conocer la noticia, mientras en Estados Unidos, Canadá y México celebraban la triada para el Mundial 2026.

El escándalo, como lo describe Mister Chip, a mi apreciación es culpa de todos. Cuando en el colegio le decías a la maestra “él comenzó”, de seguro te respondía: “pero tú seguiste”. Florentino Pérez hizo lo que sabe hacer, mantener al Real Madrid en la élite cueste lo que cueste, incluso con insensibilidad por tratarse de la selección. El comunicado oficial del club fue una rebelión contra la participación de España en el Mundial. ¿Y si la actuación de la “Roja” en Rusia hubiese sido nefasta, habría el Madrid elegido a Lopetegui?

Y Rubiales salió con el propio “él comenzó”, Lopetegui afirmó estar triste y, tras la explosión, el capitán de España dio un comentario más que asesinado: “somos la selección”. Un papelón que no lo arregla ni el romance de Iniesta.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día