Políticas públicas con coherencia (Joaquín Chaparro O)

junio 5, 2018 - 10:36 am

Me preguntaba un vecino hace algunos días, cual es el rol del ciudadano en un partido político como Copei-Zulia que remontó en el corazón de los zulianos este 20M como el Ave fénix (pájaro de la mitología griega, que se consumía por acción del fuego cada 500 años, pero luego resurgía de sus propias cenizas), cuando el 82% de los venezolanos expreso sus deseos de cambiar, para exigir transformaciones que mejoren el funcionamiento democrático del Estado y de la sociedad, hoy hipertrofiadas por las políticas fracasadas, anacrónicas y pasadas de moda del socialismo del siglo XXI, léase Nicolás Maduro Moros.

En ese sentido, le respondí que los ciudadanos, quieren mediar explícitamente sobre los actos de gobierno que regulan su vida, la cual generalmente, se planifica y se ejecuta, muchas veces fuera del marco de la Constitución Nacional, violando disposiciones y derechos humanos de la gente.

Al respecto, es importante destacar que las políticas son resultados concretos de las acciones de los hombres organizados en partidos e instituciones y el Copei-Zulia pegó un salto a casi 100.000 votos que nos comprometen actuar con coherencia frente a la gente, por eso expongo las siguientes reflexiones.

1. Una de las motivaciones qué nos llevó a acompañar como partido la propuesta de H. Falcón fue precisamente por la convicción de que había que liberar a todos los presos políticos. Así que hoy me siento en consonancia con sacrificar posiciones por el bienestar de otros.

2. Por ahora será muy difícil salir del régimen al menos, iniciar el desarrollo de una línea de acción coherente en donde los factores que están hoy divididos en la oposición política, puedan unificar criterios y esfuerzos tangibles, para dejar de anunciar hechos que no podrán cumplir.

3. También debemos crecer aguas adentró del Chavismos Vs Madurismo e intentar buscar aliados claves que nos permita desarrollar una política coherente y de oposición.

Los hechos políticos qué sucedieron en Perú, Brasil y España con la destitución de los Presidentes por parte del Parlamento de cada país son ejemplos claros de la posibilidad de reinstitucionalización del país, caso concreto de la Asamblea Nacional (AN), la cual está atada a políticas dictadas a nivel foráneo por un Tribunal Supremo de Justicia legítimo y por la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente estructurada a espaldas de la Constitución Nacional por el bloque en el poder y sus deseos por mantener su hegemonía gubernamental, todo demuestra que si pueden efectuarse alianzas temporales para lograr objetivos comunes.

En este escenario los políticos opositores se han oxidado dentro del seno de sus propio eje de acción, los egos los seducen, olvidando su compromiso con el ciudadano, No actúan, no se expresan, no proponen nada, no hacen intentos de aglutinarse, apenas señalan posibles pre acuerdos, pareciera como si los ratones le hubiesen comido la lengua.

Una verdadera distorsión política.

Twitter: @joaquinchaparro.