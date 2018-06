Patricia de Ceballos: La lucha por los presos políticos no ha terminado

junio 8, 2018 - 4:41 pm

Patricia Ceballos, exalcaldesa de San Cristóbal y vocera del Proyecto Libertad, señaló que la lucha a favor de los presos políticos no termina con las excarcelaciones recientes. Las prioridades siguen siendo claras: libertades plenas para quienes aún permaneces tras las rejas, para los que tienen arrestos domiciliarios o medidas cautelares de presentación.

Señala que en el mes de mayo se iniciaron desde Proyecto Libertad las distintas actividades en pro de la administración de justicia. Por eso, quienes creen que los episodios recientes callará la voz de los defensores de derechos humanos, se equivocan, explicó Ceballos.

“Ni una sola persona merece estar presa por pensar distinto. Nuestro trabajo continua hasta lograr la libertad del último de ellos. Estamos hablando de hombres y mujeres buenos, dignos, de familia. Así lo hicimos saber en el Parlamento Europeo”, agregó.

Consultada sobre la cantidad de presos políticos, la abogado Ana Leonor Acosta, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, señala que esta cifra es mucho más alta de la que se conoce, “pues existen muchas más denuncias que no hemos podido verificar, no hemos tenido acceso a los expedientes o los familiares piden que no los incluya como presos políticos esperando la libertad. Es necesario aclarar que no todos los presos políticos se dedican a la política como profesión. La mayoría son miembros de la sociedad civil y últimamente, militares. Nada más este año han encarcelado a 92 militares. Los presos del Helicoide siguen incomunicados, mientras sus familias y abogados siguen esperando por ellos para verlos”, apuntó Ana Leonor Acosta, quien precisó otros detalles.

“Tenemos 400 personas en las cárceles, 6 con boletas de excarcelación, 19 mujeres presas por razones políticas, más de 190 civiles y 150 militares”, enumeró la abogado, seguida de las palabras de los familiares de otro de los presos políticos.

