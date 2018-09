“Párate y Sigue” es lo que hizo a Leonardo García un conferencista inspirador

junio 22, 2018 - 9:36 am

Cuando uno escucha al joven venezolano, Leonardo García, siente un optimismo por la vida indescriptible. Sus ganas de “echar pa’ lante” como decimos coloquialmente, y su tierna personalidad son características que lo identifican a plenitud. A los tres meses de edad fue operado a corazón abierto, debido a una cardiopatía congénita conocida como Tetralogía de Fallot. Este diagnóstico no impidió que Leonardo se convirtiera en lo que es hoy: Un motivador.

Te invita este sábado 23 de junio a una conferencia en el Brunch Café de 4 de la a 7 de noche para darte a conocer sobre su impresionante historia donde los médicos no le daban esperanzas de vida a García más allá de los cinco meses, debido a que presentaba un problema motor que se sumaba a los del corazón. Pero sus padres nunca se dieron por vencidos. En su adolescencia todo cambio.

“Mis papas no me habían dicho que fui operado, debido al fuerte bullying que sufrí en el colegio. Una noche conversaron conmigo y me dijeron: Leo, haz podido con mucho más. Me dieron dos regalos: una película “El discurso del rey” y un libro llamado “Si lo sueñas haz que pase” de Maickel Melamed, quien fue mi inspiración para salir adelante. En ese momento, me contaron que fui operado de corazón abierto a los tres meses de nacido, y me dijeron: acá te regalamos estos dos objetos tú decides que hacer con ellos”, contó García.

De vuelta a su infancia, Leonardo afirma que siempre estuvo rodeado de pelotas y soñó con ser jugador de fútbol. Le gustaba mucho acompañar a su abuelo a las prácticas de tenis. “Mis mejores recuerdos fueron cuando logré hablar, caminar, inclusive cuando pasé a primer grado. Todos estábamos muy contentos, ya que, según los especialistas, no iba a poder. Hoy por hoy, estoy en mi último semestre en la Universidad, estudiando Ingeniera en Sistema”, afirmó con mucho orgullo García.

Recuerda con asombro su evolución médica, y agradece todas las metas cumplidas a sus padres, hermano y familia. “Yo simplemente agradecí. Ese momento cambió mi manera de ver las cosas, ahora siento con mucha más fuerza aquella frase que dice: Los sueños sí existen”, añadió el joven conferencista.

Un momento importante para Leonardo fue cuando decidió crear el proyecto Párate y Sigue. El motivo, asegura que fueron los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que necesitan creer en ellos. Piensa que hoy en día el “chalequeo” no se ataca correctamente en los colegios, universidades y otros sitios de socialización; es por eso que busca “dar una luz en medio de la oscuridad”, y así todos tengan a otra persona en quien inspirarse y seguir adelante.

Foto: Mysol Fuentes

