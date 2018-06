junio 16, 2018 - 8:54 am

Como es tradición, para este día del padre, los cementerios se convierten en el escenario que aviva los recuerdos y sentimientos más profundos de sus seres queridos, lleno de flores y nostalgia. Desde inicio de semana, los cementerios de Maracaibo se ponen en alerta ante la fecha.

El cementerio San José, conocido como “El Redondo” es uno de los que se prepara para recibir a los familiares este domingo, cuando se celebrará el Día de los Padres.

De acuerdo con órdenes de la Alcaldía de Maracaibo la semana previa al día de los padres, se inició la limpieza de basura, escombros, así como el mantenimiento exclusivo.

Vendedores de las afueras del cementerio aseguran que la limpieza y la seguridad se mantienen, y que Poli Maracaibo siempre está haciendo operativos en la zona y para esta semana han estado muy activos.

Sin embargo, las tradicionales flores que siempre han sido vendidas para la fecha, este año parecen quedar por debajo de la mesa.

Los vendedores aún no tienen el pedido de flores nuevas porque según expresaron no han visto casi personas a los alrededores interesados en comprar, y por ende, no habían querido realizar tal inversión, como se hacía en años anteriores.

“En otros años a esta fecha los estacionamientos estaban ful, la gente preguntaba precios o mandaba hacer sus arreglos con anterioridad, este año las ventas están muertas”, comentó Ibeth Montero, vendedora de flores del cementerio desde hace 29 años.

La limpieza se pudo notar en el sitio, sobre todo en el “Bohío”, lugar más bonito en el que muchos familiares enaltecen el recuerdo de esos seres queridos.

Igualmente, nunca faltan aquellos familiares que rinden homenaje a las tumbas de sus dolientes, con grandes agasajos, pues el cementerio también se prepara para el cumplido que le realizarán a Oscar Mengual, un pariente fallecido que según comentan obreros del lugar, siempre es festejado como si estuviera vivo con comida, tortas y conjuntos musicales.

Naiyerling Guerrero/Pasante

Fotos: José López

Noticia al día