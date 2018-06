Oscar Meza: “El poder adquisitivo del venezolano ha sido destruido con el nuevo ajuste salarial”

junio 21, 2018 - 9:23 am

El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Oscar Meza, desestimó este jueves las intenciones de “protección al Pueblo” del presidente Nicolás Maduro con el nuevo ajuste salarial.

Expreso que con el salario mínimo se pulverizo el poder adquisitivo del venezolano.

Meza considera que la economía del país no se podrá recuperar mientras el Estado no ataque la hiperinflación. “Estos números aumentarán en junio y eso ocurrirá mientras no se ataquen las causas y el gobierno deje de recurrir a la impresión de dinero”.

