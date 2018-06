ODCA aprobó resolución a favor de migrantes venezolanos

junio 15, 2018 - 4:11 pm

La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) aprobó este viernes, en el marco del Consejo ODCA 2018, una resolución que exhorta a los países de Latinoamérica a aprobar nuevas medidas migratorias para los venezolanos en el exilio sin pasaporte o con el mismo vencido.

En representación de Venezuela, asistieron al Senado de Colombia el secretario general del partido Copei, Robert García, y el vicepresidente de Copei, Rogelio Díaz, quien ofreció declaraciones sobre el evento a El Nacional Web.

Con esta resolución, los venezolanos que se encuentren en el exterior y no posean el documento mencionado o lo tengan vencido podrán residir y trabajar legalmente.

“Para nosotros es una noticia extraordinaria porque en Bogotá nos hemos encontrado con muchísimos venezolanos que no han podido trabajar regularmente por no tener pasaporte y no poder entrar a los demás países”, manifestó Díaz.

Asimismo, se aprobó el rechazo al proceso “electoral” del pasado 20 de mayo por carecer de los “estándares mínimos democráticos y de condiciones justas”.

El congreso anual de la OCDA reúne a diputados y senadores de la democracia cristiana de más de 15 países de América Latina.

Asimismo, calificó la resolución como histórica por “reconocer la terrible crisis humanitaria que se vive en Venezuela”. Aseguró que seguirán trabajando para que los emigrantes puedan tener las oportunidades que el gobierno “les niega”.

Durante la jornada en el Senado de Colombia, Robert García expresó su agradecimiento a las 15 delegaciones de naciones latinoamericanas por demostrar solidaridad con Venezuela respecto a la “persecución política” y a la violación de los Derechos Humanos.

“Agradecemos el reconocimiento que tuvieron todos los miembros de la ODCA desde el congreso de Colombia con el Copei legítimo, que ha venido denunciando el secuestro de nuestro símbolo, tanto el pasado 20 de mayo como en las elecciones siguientes”.

Por su parte, Rogelio Díaz, declaró que esperan que los países latinos cumplan con lo dictado en el documento. “Será una herramienta fundamental para los venezolanos que han tenido que huir de la crisis que atraviesa el país, y que estamos seguros de que regresarán muy pronto”.

Díaz agradeció a las naciones latinoamericanas por permitirles la entrada a los emigrantes venezolanos y por el apoyo que les brindan para que puedan “alcanzar los sueños que se les niega” en su patria.

El Nacional