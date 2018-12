¡Nos montamos en los ‘convoy’! La colita de los militares es la salvación (+Fotos y video)

junio 7, 2018 - 5:00 am

¡Apurate, montate! ¡Vamos como sardinas en lata!, gritan los zulianos al iniciar la travesía en el ‘convoy‘, como lo llaman, el cual pasó de ser un vehículo militar para convertirse en la nueva ruta de transporte público y la salvación para muchos ante la crisis de transporte y efectivo.

Con cinco ventanas, los pasajeros toman aire a través de ellas y llegan a su destino agradecidos por esta ruta de transporte gratuita.

El equipo de NAD, vivió la aventura de montarse en un vehículo de la FANB. A oscuras, con calor y sonrisas se trasladan los zulianos de un lugar a otro, gracias a esta ruta de transporte que se planteó este martes con la finalidad de mejorar el servicio para los usuarios. Al subir las escaleras del vehículo, las personas se ayudan del personal del Imtcuma quienes prestan sus servicios para mantener el orden y evitar cualquier caída. En el mismo, caben alrededor de 100 personas, o más, y conduce un GNB cumpliendo con las normativas establecidas por la Alcaldía de Maracaibo.

“Desde las 6:00 a.m. salimos en la búsqueda de personas, esta ruta de transporte es gratuita, y la cantidad de pasajeros desesperados que vemos en las calles por montarse en el vehículo es increíble”, expresó un trabajador del Imtcuma quien presta sus servicios al ‘convoy ‘.

Existen varias rutas, aproximadamente están habilitados 15 vehículos para aliviar la situación que se está presentando actualmente con la crisis de efectivo y la falta de transporte: “Hoy es la primera vez que me monto aquí, el pasaje está muy caro, no me queda otra opción. Esperé en la ruta de la limpia y me trajo hasta la curva gratis, es una gran ayuda”, expresó Harold Fernández, pasajero.

El equipo de NAD, observó el ambiente que se vive dentro de dichos vehículos. A pesar del calor y del exceso de pasajeros, los usuarios lo describen como un “bochinche”, donde hay pocos asientos y la mayoría va de pie, sosteniéndose de un tubo, pero sin mantener el equilibrio: “Cada vez que frena el ‘convoy ‘ nos caemos, pero es más seguro que una chirrinchera”, indicó Daniel Fuentes.

Al llegar a la parada en la curva de molina, el vehículo de la FANB, se convirtió en la alegría de muchos. Los usuarios corrían para alcanzar un puesto que los llevaría gratis a su destino: “La falta de efectivo nos ha llevado a esto, además los choferes están abusando con el pasaje. Ayer me enteré de esta ruta, y hoy ya no cabe alguien más”, aseveró Jesús Urdaneta.

La mayoría de los pasajeros, agradecieron al alcalde Casanova por aliviar la situación de la escasez de transporte.

Los camiones de la GNB, cubren rutas del oeste de Maracaibo, Kilómetro 4, Corredor Cecilio Acosta, Curva de Molina, Bomba Caribe y Santa Rosa de Agua.



Fotos: Mysol Fuentes

Video: Mysol Fuentes / José lópez

Edición de video: Jairo García

Noticia al Día