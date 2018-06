¿No dormir está de moda? Conozca los riesgos

junio 6, 2018 - 11:13 pm

De pronto parece que no dormir se ha puesto de moda. Son muchas las personas en el mundo que han modificado su horario de sueño y pospuesto cada vez más la hora de ir a la cama. Las razones son distintas. Exceso de trabajo, muchas preocupaciones en mente, insomnio y demás trastornos del sueño que afectan la rutina.

En Huffington Post publicaron una lista de peligros que pueden acechar tu salud si no duermes el tiempo necesario. Los compartimos hoy contigo para que tomes las previsiones necesarias.

Aumenta riesgo de accidente cerebrovascular

Aunque no existan los factores de riesgo típicos como tener sobrepeso o antecedentes familiares, no dormir puede aumentar el riesgo de sufrir un ACV. Investigadores indican que los adultos que duermen menos de 6 horas por noche tienen mayores probabilidades. Sin embargo, este tema se encuentra en constante discusión, porque distintos científicos como Michael Decker, portavoz de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, explican que no es imprescindible dormir las ocho horas como siempre se estipula, y agrega que lo importante es sentir que el cuerpo descansa, aunque sea en más o menos tiempo.

Conducir a la obesidad

Una de las consecuencias de dormir poco puede conducirte a exceder el límite ideal en la ingesta de alimentos y el consumo de comida chatarra. Todo esto ocurre porque en tu organismo afecta la producción de la hormona grelina -que provoca el aumento del apetito- y los límites de leptina, que permite equilibrar el consumo de alimentos.

Influye en la pérdida de la memoria

La falta de sueño puede hacer que aprovechemos menos las propiedades de la memoria y causar el deterioro del cerebro, según un estudio realizado en 2013 y mencionado en Huffington Post.

Aumenta el riesgo de cáncer

Un estudio realizado por la Universidad de Islandia indicó que los hombres con trastornos de sueño tienen más probabilidades de sufrir de cáncer de próstata. En Huffington Post también mostraron que un estudio realizado en 2010 sugirió que las personas que duermen menos son más propensas a padecer de cáncer colorrectal y de mama.

Daño a su corazón

Un estudio realizado en 2011 sugirió que el estrés y la falta de sueño pueden hacer que el cuerpo produzca más de los productos químicos y hormonas que pueden generar enfermedades del corazón. Por otra parte, un estudio realizado en 2012 en Estados Unidos también mostró que dormir mucho puede generar los mismos riesgos. Sin embargo, hicieron énfasis en que para quienes duermen menos la probabilidad de insuficiencia cardíaca se multiplica por 1,6. Lo importante es intentar el equilibrio en las horas de sueño.

Si te cuesta dormir y quieres reducir los riesgos de contraer enfermedades, te invitamos a llenarte de inspiración en las secciones de yoga y meditación.

Inspirulina/ Huffington Post