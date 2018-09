Neymar monta su espectáculo y es más noticia que Cristiano y Messi en el Mundial Rusia 2018

junio 20, 2018 - 4:48 pm

Acostumbrado a los focos desde niño, Neymar dijo hace poco que si ni Dios agradó a todos, él tampoco. Desde luego, no lo hizo con sus últimos cambios de look, convertidos inmediatamente en carne de meme. Haga lo que haga, el ‘menino’ siempre está en el centro, pero no siempre por su fútbol.

Hasta ahora, no ha firmado ningún espectacular triplete ni ha fallado un inesperado penal en Rusia, pero Neymar ha sido el jugador más nombrado en Twitter durante la primera fecha del torneo, por delante de Cristiano Ronaldo y Messi, según el servicio Twitter Data.

Si Neymar está en el campo, hay espectáculo seguro

Sábado 16 de junio, víspera del esperadísimo debut de la ‘canarinha’ en el Mundial y de Neymar. Obsesionados por la humillación sufrida en casa, los brasileños llevan cuatro años aguardando este momento, pero otra noticia de impacto se abre paso desde Rostov.

Ante los cientos de medios que cubren el último entrenamiento, Neymar aparece con un nuevo peinado con las puntas decoloradas de rubio platino y un peligroso parecido a un plato de espaguetis.

La imagen no tarda en hacerse viral y, junto a la gesta de Islandia -que logra empatar con la Argentina de Messi- se convierte en el tema del día.

Ríos de memes invaden la red con ingeniosas recreaciones del pelo de ‘Ney’, a las que también acabará apuntándose el exfutbolista francés Eric Cantona, que el lunes posó con una madeja de espaguetis en la cabeza.

“Neymar es un imán que atrae todas las aspiraciones de la gente, como éxito, dinero, mujeres, autos y reconocimiento. Es objeto de deseo, pero también provoca una reacción de admiración y odio, como un juego de atracción y repulsa. Cuántos más seguidores, mayor número de ‘haters'”, analizó el historiador Leandro Karnal en el diario O Estado de Sao Paulo.

El revuelo se repetiría un día después, cuando el jugador más caro del mundo apareció en el debut ante Suiza con un nuevo cambio de look: ahora lucía una generosa cresta rubia cardada, que volvió a incendiar internet.

Susto y corte de Neymar

El nuevo peinado compitió en atención con su discreto papel en el campo, donde a sus problemas físicos se sumó el récord de diez faltas que se llevó de la agresiva defensa suiza. Ningún jugador había sufrido más en un mismo partido de un Mundial desde 1998.

Su carácter irreverente combinado con la electricidad de sus regates encantan a unos y desquician a otros, pero nunca pasan desapercibidos.

“Cuando está en campo es una ayuda impresionante porque es un jugador de gran carácter, un tipo valiente que siempre encara a los adversarios y procura crear jugadas”, valoró el martes su compañero y amigo Philippe Coutinho.

Poco antes, Neymar había vuelto a disparar las alarmas al abandonar el entrenamiento cojeando. Finalmente fue solo un susto, pero movilizó a toda la prensa que sigue a la Seleçao en Sochi, que no pudo obviar otro importante detalle en las crónicas: ‘Ney’ había vuelto a mudar de peinado, ahora la cresta era mucho más recortada.

Nerymar ha sido un ‘Monstruo’ desde niño

Quienes le conocen desde niño, destacan que ‘Juninho’, el diminutivo cariñoso de Junior con el que le llamaba su gente, siempre fue así. Bromista, risueño y desinhibido a veces no calibra las consecuencias de su sobreexposición en un país sediento de ídolos. Solo en Instagram le siguen 95,4 millones de usuarios.

“Es una persona con una energía increíble, alegre, extrovertida, que siempre está bien con la vida”, contó a la AFP su amigo Pedro Lopes, quien le conoce desde que ambos comenzaron en el fútbol sala con menos de diez años.

Pero cumplidos los 26, no todo el mundo entiende esa forma de vivir. Así lo explicó el exjugador y ahora comentarista Walter Casagrande, que tras PSG-Real Madrid de la ida de octavos de la Champions fue muy crítico con la actitud individualista de ‘Ney’.

“Estamos creando un monstruo, en vez de corregir al monstruo para que se convierta en genio”, afirmó en febrero en SporTV, lamentando que el brasileño se comportara como un “mimado” en la cancha.

La crítica le costó un enfrentamiento con el padre de futbolista. Neymar Senior nunca se aleja demasiado de su hijo y, según publica el sitio UOL, habría cambiado sus planes para juntarse con él en Sochi antes de lo previsto.

También su novia Bruna Marquezine, estrella desde niña de la televisión brasileña, obtuvo permiso de su cadena para ausentarse unos días de su novela y acompañar a ‘Ney’ en el crucial partido del viernes ante Costa Rica.

Seguro que las redes no pierden detalle. Para bien o para mal.

“Cuando hago algo se multiplica o triplica. Ni Dios agradó a todos, así que imagínate yo”, afirmó Neymar hace unas semanas en TV Globo. Continúa el show.

