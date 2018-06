Mujeres con cáncer de mama en etapa inicial podrían evitar la quimioterapia

junio 3, 2018 - 9:43 am

Alrededor del 70 por ciento de las mujeres con cáncer de mama en etapa inicial y un riesgo medio de recurrencia del cáncer podrían saltarse la quimioterapia de forma segura una vez se les hayan extirpado los tumores, anunciaron el domingo investigadores de Estados Unidos que han llevado a cabo un estudio al respecto.

“Este es un hallazgo importante”, afirmó el Dr. Larry Norton, un experto en cáncer de mama en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, que ayudó a llevar a cabo el estudio financiado por el gobierno hace más de una década. “Quiere decir que tal vez al menos 100.000 mujeres, solo en Estados Unidos, no necesitarán la quimioterapia”, explicó Norton.

La investigación, presentada en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) en Chicago, estudió cómo tratar a las mujeres con cáncer de mama en etapa inicial y si reponían favorablemente a la terapia hormonal.

Las mujeres incluidas en el estudio tenían oncotipo DX, un tipo de biopsia que analiza 21 genes tumorales. La prueba asignó a las mujeres una puntuación de 0 a 100 basada en la probabilidad de que el cáncer regresara en los 10 años posteriores al tratamiento.

Actualmente, en los hospitales aquellas que obtienen una cifra por debajo del 10 ya se les dice hoy día que no es necesario que se sometan a quimioterapia una vez se les haya practicado una mastectomía sino que se les aplica una terapia hormonal. En cambio, aquellas que puntúan alto, de 26 a 100, reciben terapia hormonal y quimioterapia.

El estudio, denominado TAILORx y que también se publicó en la New England Journal of Medicine, involucró a más de 10 000 mujeres de entre 18 y 75 años con un cáncer de mama que todavía no se había diseminado a los ganglios linfáticos cercanos y cuyos tumores respondían a la terapia hormonal y daban negativo para el gen HER2.

La mayoría de ellas, 6.711 casos, obtuvieron una puntuación en el rango intermedio de recurrencia de 11 a 25, y se les asignó al azar solo terapia hormonal o terapia hormonal más quimioterapia.

Los investigadores concluyeron que, dependiendo de la edad de un paciente, las mujeres que recibieron solo terapia hormonal no tuvieron peores resultados que las que también fueron tratadas con quimioterapia. Significa que las mujeres mayores de 50 años con este tipo de cáncer y una puntuación de 0 a 25 no necesitan quimioterapia. Y que las mujeres menores de 50 años con una puntuación de 0-15 también pueden evitar el duro tratamiento y sus tóxicos efectos secundarios tóxicos.

Por el contrario, la quimioterapia sí surtió algún beneficio para las mujeres de 50 años o menos que tenían una puntuación de recurrencia del cáncer de 16 a 25, de acuerdo con los investigadores.

El director científico de Genomic Health, el Dr. Steven Shak, dijo que aproximadamente cuatro de cada 10 mujeres en los Estados Unidos con cánceres de mama en etapa temprana no se les hace la prueba para determinar el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Por eso, el científico espera que los resultados del estudio cambien esta práctica.

