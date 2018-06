Mujer por la que Kim Kardashian pide libertad, le escribe una carta

junio 3, 2018 - 10:58 am

Kim Kardashian acaparó titulares por su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington, hace unos días.

La esposa de Kanye West, quien mostró recientemente mostró su apoyo a Trump, tuvo como tema principal de agenda discutir una solicitud de perdón para Alice Marie Johnson.

Johnson es una mujer oriunda de Memphis y bisabuela, que lleva más de 20 años encarcelada tras cometer un delito de tráfico de drogas, no violento. Kardashian aboga por su liberación porque afirma que la mujer merece una segunda oportunidad.

Johnson escribió una emotiva carta en agradecimiento a todas las gestiones que ha realizado Kardashian para que le pueda ser concedida su libertdad.

“Me siento tan humilde por lo que estás haciendo y has hecho ya por mí. Cuando hablé con la abogada Shawn Holley y ella reveló el nombre de mi benefactor, tuve que tomar tiempo para procesar y digerir la noticia de que tú eras la persona a la cual ella aludía”, comienza diciendo.

Johnson indica que está absolutamente agradecida por el gesto de la hija de Kris Jenner. “No hay palabras lo suficientemente fuertes para expresar mi profundo y sincero agradecimiento. Ms. Kardashian usted literamente está ayudando a salvar mi vida y a restaurarme a mi familia. Yo me estaba hundiendo y usted me tiró un chaleco inflable y dándome esperanza de que este chaleco inflable que estoy usando, un día me lo quiten”, expuso la mujer encarcelada.

Además, expuso que hay momentos que dan forma a la historia del país. Por eso, Johnson dijo que ella espera que la historia mantenga récord de que “Kim Kardashian tuvo la valentía de pronunciarse en contra de los almacenes humanos y fue una figura clave para hacer realidad una reforma de justicia penal”.

People en Español