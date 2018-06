Mujer halla a bebé moribundo parcialmente enterrado y se reencuentran 20 años después

junio 7, 2018 - 12:12 pm

Esto ocurrió en 1998, según cuenta Los Ángeles Times, cuando una corredora encontró a un bebé recién nacido parcialmente enterrado vivo en Altadena, con su cordón umbilical todavía unido. El bebé, con tan pocas horas de vida, se mantuvo luchando todo el tiempo.

Al pasar el tiempo, Azita Milanian, la corredora que lo encontró, se preguntaba qué había ocurrido con la vida de este niño. Ella lo llevó al hospital de Pasadena para que se mejorara y se recuperara, y después fue puesto en adopción.

Recientemente se cumplieron 20 años del incidente, y afortunadamente los dos se volvieron a encontrar. “Te estuve esperando durante 20 años”, le dijo Milanian entre llantos mientras abrazaba a Matthew Whitaker, aquel bebé de hace 20 años.

El reencuentro no fue fácil. 20 años después y gracias a un amigo que envió a Matthew para un examen de ADN “23 and Me” en el programa de Ryan Seacrest, Matthew y Azita pudieron volver a conectarse.

Matthew, que asiste a la Universidad de Arizona y busca convertirse en un abogado, compartió con On Air With Ryan Seacrest que fue hasta hace poco que descubrió su historia.

“Estaba en el coche con mi madrina y ella me dijo: ¿Alguien te ha contado alguna vez la verdadera historia de cómo te encontraron?, Y yo dije que no y ella me dijo: la leyenda dice… y luego me contó la historia y quedé maravillado”, dijo.

Whitaker acordó revelar los resultados de su ADN durante el programa Ryan Seacrest. Una de las productoras había leído el artículo de Los Ángeles Times de 1998 en la que Milanian lo encontraba y le encajó la historia con la noticia.

Cuando Milanian entró al estudio y vio a Whitaker no pudo parar de llorar, se abrazaron muy fuerte y él la llamó a ella un verdadero ángel.

“Finalmente, todos mis sueños se hicieron realidad”, dijo Milanian, mientras muchos en el estudio lloraban.

En el programa, Milanian compartió a todos la historia de cómo había encontrado a Whitaker un sábado por la noche. Asimismo, Whitaker contó que había sido adoptado por una gran familia y que está muy agradecido con sus padres por todo lo que siempre tuvo.

