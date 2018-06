Miss Zulia presentó Smile Fashion Show 2018

junio 13, 2018 - 12:33 am

El Smile Fashion Show By Dr. Luis Sifont 2018 para el Miss Zulia, presentó lo delicado de la belleza clásica, a través de la historia de una bailarina de ballet que al presentar una audición en una compañía importante de danza no podía demostrar lo mejor de su talento y solo figuraba su inseguridad por su sonrisa, su autoestima no era su mejor carta de presentación ante los instructores. Finalmente logra superar las barreras negativas y ser una bailarina exitosa con una hermosa sonrisa.

El desfile de moda estuvo estructurado en una narrativa por actos, desarrollada con elementos audiovisuales a través de un cortometraje de alta calidad. El Centro de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) se convirtió en un palacio imperial, combinando la extravagancia de las cortes imperiales. El evento contó con el talento y técnica pulida de Jazz Ballet del Zulia con una coreografía basada en 4 actos.

El desfile comenzó con la participación musical del cantante infantil revelación del momento Víctor David, cantando en acústico el tema de Maluma, Corazón. Las candidatas del Miss Zulia y las ganadoras del Mini Zulia mostraron las diferentes piezas de diseñadores y diseñadoras reconocidas del país como Honicer Sandoval, Remenz Couture, Idol José, Chavy Malandrino con su colección en trajes de baño y Miriam Rodríguez con el toque de elegancia y glamour, combinando un colorido espectáculo de telares y brillo en todas las piezas femeninas.

El Dr. Luis Sifont agradeció a todos por los medios y personalidades por asistir. “Veo muchas caras conocidas. Gracias por venir, yo pienso que debemos apostar por el talento nacional, exportamos moda y diseño de sonrisa. La historia de este año muestra una mirada distinta con un concepto clásico, este año decidimos apostar por la historia de una bailarina de ballet. Una chica súper insegura que fue a una audición y se sentía insegura de su sonrisa”, expresó Sifont.

Como invitada especial en la pasarela del Smile Fashion Show estuvo Adriana Vasini, Miss Zulia 2009 y participante del Miss Venezuela. En exclusiva para Noticia al Día dijo, “es rico estar de nuevo en casa, haciendo lo que a uno le gusta y bueno con las chicas concursantes del Miss Zulia 2018; habiendo participado en el Miss Zulia 2009, siento que fue ayer. Estoy muy contenta porque Maracaibo siempre tiene un lugar en mi corazón con ese cariñito con el que me reciben. Asimismo indicó que, “vienen cosas buenas en su carrera, que le tocó estar en una pausa, pero suficiente para reevaluar y traer nuevos proyectos. Estoy preparando con cuidadito nuevos proyectos y esperando que me den luz verde para poderlos sacar y compartir con todos ustedes, pensado para la mujer emprendedora, va relacionado con la belleza con la salud”.

La Organización Miss Zulia, hizo entrega de reconocimientos especiales y brindó un homenaje a Miriam Rodríguez, quien también estuvo de cumpleaños. “Agradezco a la organización Miss Zulia por este homenaje que me han hecho. Yo sigo a apostando a la moda venezolana”. Expresó la diseñadora.

Seguidamente, fue reconocido el trabajo del diseñador Douglas Tapia por haber participado en el Smile Fashion Show del año pasado. Roberta De Blasio y Zulma Pirela recibieron el reconocimiento por su destacada labor por el enaltecimiento de la belleza zuliana,

Entregaron las bandas especiales a 5 candidatas: Banda de Miss Top Model a Angélica Marcado; Miss Beauty, Rosalyn Trejo; Miss Glamour, Mariangel Villasmil; Miss Labios Perfectos, Mariana Sandrea; Miss Rumway, Linda Rivero y Miss Sonrisa Radiante, Melissa Jiménez.

Johsue Morales

FotoS: Rafael Bastidas

Noticia al Día