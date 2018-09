Mira estos 10 mensajes que jamás debes enviarle al hombre con el que sales

junio 28, 2018 - 1:14 pm

Los mensajes de Whatsapp, expresados de la forma correcta y enviados en el momento preciso, pueden ser tus mejores aliados para consolidar tu relación de pareja.

Sin embargo, un texto también puede condenar tu relación al fracaso, sobre todo si apenas están empezando a salir.

Hay algunos mensajes que debes evitar a toda costa para no empeorar la situación con el prospecto de galán o con la pareja, pues lo mejor será hacer ciertas preguntas cara a cara y no por Whatsapp porque se puede mal interpretar.

1. “¿Me extrañas?”

Por más tierno que pienses que esto va a sonar, un hombre puede interpretar esto como: “Está loca por mí”, “¡Cómo que si la extraño! Si apenas ayer nos vimos” o “Debe ser muy posesiva”.

No le envíes este mensaje a un hombre porque pensará que estás desesperada por querer su atención. A menos que tu relación sea muy formal o que ya sea tu esposo y que por alguna razón esté lejos de ti sí puedes hacerle esa tierna pregunta.

2. “¿Con quién estás?”

Mucho cuidado si todavía no formalizan su relación y ya quieres saber en dónde y con quién está, podrías parecer como una mujer controladora y eso podrá hacer que el hombre que te interesa definitivamente se aleje de ti.

3. “Muero por verte”

Linda, cuando apenas estás saliendo con un chico y le envías este mensaje, te verás como una mujer ansiosa y sólo le alimentarás el ego a ese hombre.

4. “¿Aún le hablas a tu ex?”

¡La vida personal no debe ser cuestionada! Al escribir esto no harás nada más que mostrar tu inseguridad y debes estar segura que aunque se escriba con su ex jamás lo va a admitir.

5. “Te amo”

Te amo está bien en un mensaje de texto sólo si ya se han dicho te amo en persona, no le digas que lo amas por primera vez y menos a través de un mensaje de texto.

6. “Por qué no respondes mis mensajes?”

Nunca debes de rogar ni un saludo, y por favor, muestra que tienes dignidad y dale espacio, aunque te intrigue conocer el motivo por el cuál no te contesta, guarda la calma porque si insistes demasiado en primera sabrá que te tiene a su disposición y en segunda lo pensará dos veces antes de tener algo contigo porque creerá que eres una controladora.

Si notas que no te responde, lo mejor es dejar de escribirle, deja que sea él quien tenga ese interés en ti, y después date el lujo de dejarlo en visto por algún tiempo, date a desear y date tu lugar.

7. “¿Qué haces despierto a esta hora” (A las 2 de la madrugada)

Si ves que él está en “En Línea” en la madrugada y le envías este mensaje, seguramente lo tomará como que estás siendo posesiva. Dicen por ahí que no hagas lo que no quieres que te hagan.

Tal vez a ti no te gustaría que te cuestionaran con este tipo de mensaje pues aunque estén saliendo o ya sean novios, cada quien tiene la libertad de dormir a la hora que quiera.

8. “¿Te gusto?”

Enviarle un mensaje de Whatsapp preguntándole si le gustas es inapropiado. Debes dejar que todo fluya pues puede que le atraigas mucho físicamente pero tu actitud será determinante para que se enamore más de ti, así que procura evitar esta pregunta incluso si ya salieron más veces, además la mejor forma para saber si le gustas o no es verlo frente a los ojos porque su expresión dirá mucho.

9. “No me ha bajado”

Cuando no llega la menstruación a tiempo, lo primero que piensas es que él lo debe saber y es muy normal porque estás asustada de un posible embarazo, sin embargo, es un tema que no puede tratarse por mensaje, si eso llega a pasar lo mejor es sentir el apoyo con un abrazo, escuchando que todo estará bien o buscando alternativas para cerciorarse si es una falsa alarma o no.

Y si ya confirmaste que estás embarazada, tampoco le des la noticia por WhatsApp porque te perderás de su reacción.

10. “Terminamos. Ya no quiero saber nada de ti”

Por mucho que te duela terminar esa relación o de plano ya no lo quieres ver, por favor, jamás le mandes un mensaje de Whatsapp en donde le escribas: Terminamos. Eso demuestra un grado de inmadurez, debes ser valiente y consciente de que nadie se merece terminar así, y que si hicieran lo mismo contigo lo mínimo que esperarías es que te diera la cara ¿o no?.

