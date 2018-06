junio 16, 2018 - 8:28 pm

Ni de lanzamiento de falta, ni de penal ni de disparo lejano: Lionel Messi tuvo este sábado la oportunidad de anotar de las tres formas, como su archirrival Cristiano Ronaldo había hecho en la previa, pero el argentino se marchó de vacío con un decepcionante empate 1-1 ante Islandia.

El viernes el portugués había puesto el listón por las nubes: frente a España, una de las favoritas a hacerse con el título, había abierto el marcador desde los 11 metros, adelantado a los suyos 2-1 con un remate lejano que el arquero David de Gea no logró bloquear y sellando el definitivo 3-3 con un tiro libre a un ángulo al final.

Messi tuvo todas las oportunidades

Messi, el sábado, gozó de las tres suertes para igualar al astro portugués pero estuvo desafortunado y dejó el Otkrytie Arena de Moscú cabizbajo, con la sensación de la oportunidad perdida.

“(Queda) la amargura de no poder sumar los tres puntos porque creo que lo merecíamos y empezar ganando siempre es importante”, explicó el astro argentino.

Messi había llegado “muy enchufado” a su debut en Rusia-2018, según reconocieron sus compañeros en días previos, y apareció con chispa en los compases iniciales de la contienda.

Siempre participativo, bajando a pedir el balón, conectando con el ataque y el centro del campo una y otra vez. Con la llama en sus ojos de sus mejores días, lo intentó por primera vez a los 17 minutos con un disparo marca de la casa desde la frontal del área, con efecto, que el arquero islandés Hannes Halldorsson despejó con los puños.

Poco después, lo volvió a probar de la misma forma, con idéntico resultado.

Con el paso de los minutos, la frustración se apoderó de él. Los europeos le cerraban el paso una y otra vez, sin miedo a cometer falta, y ‘La Pulga’ se iba empequeñeciendo con el correr del reloj.

“Es complicado, ellos no querían jugar tampoco, no había espacio para entrarles, intentamos jugar más rápido pero no encontramos los espacios y se encerraban bien”, apuntó el delantero del Barcelona.

En la segunda mitad, Messi tuvo la ocasión de vestirse de héroe. Delante de miles de aficionados argentinos, que vibraban con cada una de sus acciones, el atacante albiceleste no eludió su responsabilidad: Maximiliano Meza fue objeto de falta dentro del área y Messi no lo dudó. Agarró el balón, miró al arco… pero falló.

Hannes Halldorsson le leyó la intención y despejó el lanzamiento.

“Hice mis deberes. Vi un montón de penales de Messi, intenté entrar en su mente para intentar adivinar lo que yo podría hacer y afortunadamente tuve suerte (…) Enfrentarse al mejor jugador del mundo y en un penal, es un gran momento, es un sueño hecho realidad”, dijo el mejor jugador del partido para la FIFA.

Cristiano 3, Messi 0

Aunque el Mundial había comenzado oficialmente el jueves, con el triunfo 5-0 de los anfitriones ante Arabia Saudita, el portugués Cristiano Ronaldo dio oficiosamente el pistoletazo de salida al torneo el viernes con una tripleta ante España.

El luso se convirtió de esa forma en el cuarto futbolista en marcar en cuatro Mundiales consecutivos tras el brasileño Pelé y los alemanes Uwe Seeler y Miroslav Klose.

“Cuando uno tiene enfrente a un jugador como Cristiano pueden pasar estas cosas”, resumió el seleccionador español Fernando Hierro.

“Estoy muy feliz, es una marca personal bonita, una más en mi carrera”, dijo por su parte el protagonista.

El Mundial acaba de comenzar. Ambos han jugado solo un partido y el resultado de sus equipos ha sido el mismo. Los dos suman un punto luego de su primer juego. Pero, en esa comparación eterna que arrastran desde hace más de una década, repartiéndose Balones de Oro y Ligas de Campeones, de momento, en este Mundial, Cristiano gana por goleada a Messi. 3-0.

AFP