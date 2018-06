Medina: Lograr salida de Venezuela de la OEA nos hace más libres

junio 7, 2018 - 8:50 am

La internacionalista y secretaria nacional de Partido Patria para Todos, PPT, Ilenia Medina, afirmó que fue una derrota la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, porque no tienen los suficientes votos y que la misma hace al pueblo de Venezuela más libre.

“Luego de conocer a la OEA desde adentro, pienso que a Mike Pompeo y a Mike Pence les jugaron una treta a los corredactores de esa resolución y acompaño la declaración del Correo del Orinoco cuando afirma que fue una derrota porque nunca han tenido los suficientes votos, que son los mismos que han venido trabajando con amenazas“, manifestó la internacionalista en el programa A Tiempo transmitido por Unión Radio.

Señaló que coincidía con Mike Pence cuando afirmó que lograr la salida de Venezuela de la OEA, hace al pueblo venezolano más libre porque eso fue lo que decidió el presidente Nicolás Maduro el año pasado. “Nosotros somos más libres porgue ya denunciamos el tratado soberanamente”.

“Esa resolución se hizo para no hacer nada porque cuando se habla de estándares internacionales en el ámbito electoral democrático, no pueden haber fraudes sistemáticos como ha ocurrido en México y Colombia, y en los mismos Estados Unidos donde el pueblo no escoge a sus principales autoridades”, recalcó Medina.

Señaló que ya Venezuela está fuera de la OEA y que simplemente asistieron por última vez a la Asamblea para cumplir un requisito porque son respetuosos y que las decisiones que se van a tomar ahora bajo chantaje, no tiene ninguna validez.

Unión Radio