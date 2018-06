junio 21, 2018 - 8:33 pm

Médicos y personal del programa gubernamental “Barrio Adentro” protestaron hoy ante el Ministerio de Salud de Venezuela en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales y aseguraron haber sido “irrespetados” por el titular de esa cartera, Luis López.

“El ministro dijo que yo era el negativo porque me negué a acceder a la propuesta que estaban haciendo (…) nos quieren decir que si no vamos a trabajar estamos en contra de la revolución” dijo a periodistas un trabajador sanitario que prefirió no identificarse.

Luego de manifestarse a las afueras del Ministerio de Salud, los trabajadores marcharon hacia la sede de la Vicepresidencia sorteando a agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada) y grupos afines al Gobierno que intentaron impedir la movilización.

Los trabajadores, que desde hace cuatro días paralizaron sus actividades como medida de presión hacia las autoridades, aseguraron que esperan la discusión del contrato colectivo pues consideran insuficiente el aumento de salario anunciado por el presidente Nicolás Maduro.

Maduro anunció el miércoles un aumento del 103% el salario mínimo integral del país y lo ubicó en 5.196.000 bolívares, equivalentes a 65 dólares según la única tasa oficial de cambio en la que un dólar estadounidense cuesta 80.000 bolívares.

En marzo, el Parlamento venezolano aseguraba que al menos 88% de los hospitales en el país presentaban fallas en dotación de material médico y equipamiento, lo que se suma a la escasez de medicamentos y las mínimas condiciones laborales en el sector salud.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, sufre una grave crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, todo ello en un escenario de hiperinflación, fenómeno que dificulta aún más la obtención de fármacos pues cuando se consiguen, son sumamente costosos.





