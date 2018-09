María Corina Machado: El Gobierno me persigue por no aceptar falsos diálogos y tácticas de chantaje

junio 29, 2018 - 3:00 pm

La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este viernes que es perseguida por el Gobierno nacional por no aceptar ” falsos diálogos y tácticas de chantaje”.

“Lo único que le queda a Maduro es sembrar el terror dentro de la Fuerza Armada y por eso ahora me persiguen a mí (…) Me persiguen porque no aceptamos falsos diálogos y tácticas de chantaje. Me persiguen porque dicen que le hablo a los militares, yo le hablo a todos los venezolanos”, expresó la dirigente política en rueda de prensa.

Asimismo, destacó que no es la primera vez que el Gobierno la involucra en supuestas conspiraciones y magnicidios, pero dejó en claro que en caso de una transición, hará todo lo necesario para que el presidente de la República, Nicolás Maduro, permanezca con vida y se enfrente a la justicia.

“Yo sí lo quiero fuera de Miraflores ya, pero lo quiero vivo para que enfrente la justicia que les ha negado a los venezolanos. Este régimen miente todos los días”, añadió.

Noticia al Día / Tal Cual