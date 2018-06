Madre de Yisleidy teme por su seguridad: “Deben agarrar al asesino”

junio 14, 2018 - 10:04 pm

La angustia no cesa tras el crimen de Yisleidy González, la pequeña de 10 años que fue ultrajada, torturada, quemada y abandonada en la zona industrial de Maracaibo el pasado miércoles 29 de mayo. Su asesino, el ferretero Jadoer Fuentes Chinchilla, alias “El Peluche”, sigue suelto y el pánico crece en el entorno familiar de la niña.

“A cuatro de mis hijos se los tuvo que llevar su padre a Colombia. El mayorcito, de 7 años, se quedó conmigo. Pero sus primitas siguen aquí y se les nota el miedo. No sabemos si ese ser vuelva a hacernos daño”, confesó Yessibelt González, madre de Yisleidy.

Yessica González, tía de la pequeña, contó que sus hijas temen volver a la escuelita donde compartían con Yisleidy. “La mayor me dice que le da miedo. Desde el día que mataron a ‘La Boli’ no quiere regresar. Eran muy unidas y lo que sucedió la ha llenado de pánico. Ella y sus hermanas ahora no salen a jugar en las calles”, relató.

Sacando de la casa las muñecas y juguetes con los que se divertían todas las tardes, las niñas recordaron a su prima. Yessica contó que “a las 7:00 de la mañana ‘La Boli’ ya estaba tocando la puerta de mi casa. Siempre se reunían aquí e inventaban juegos entre ellas”. Junto con los niños de la cuadra, las cinco primitas llenaban de alegría el sector Lilia Perozo II, de Integración Comunal, donde vivía Yisleidy. Ahora, el temor ha creado una barrera que les impide seguir su infancia como acostumbraban.

Desde la casa 61A-26, Yessibelt recordó con dolor los primeros años de su primogénita. “Aunque no vivía conmigo, cuando nos veíamos era una muchachita amorosa, le encantaba peinarme y estar encima de mí”, contó. ‘La Boli’ vivió hasta hace tres meses en la casa de su abuela paterna. Cuando ella enfermó, la niña se mudó a la casa de su mamá. “Dormía con mi papá, estaba acostumbrada al aire acondicionado y solo en ese cuarto hay. Eso la acercó mucho a la familia. Pero siempre estaba jugando con sus primas”, relató Yessibelt.

Yisleidy era una niña que donde llegaba se hacía notar. Su alegría, su elevado tono de voz y su vivacidad la hacían resaltar en cualquier entorno. Jugar a la maestra, a las ‘amiguis’ y a los palitos chinos eran sus actividades favoritas. Su adoración por las chucherías era la de cualquier niño de su edad, pero raramente también amaba comer frutas y verduras. “El día que desapareció me dijo que saldría a comprar cambures. No me pareció raro porque siempre que podía iba a comprarlos. Pero se hizo muy tarde y al otro día nos enteramos de la noticia”, explicó su mamá.

Con lágrimas en los ojos, Yessibelt reconoció la lección recibida tras el lamentable suceso. “Si pudiera dirigirme a todas las mamás, lo único que les diría es que no les quiten el ojo de encima a sus hijitas. Este sufrimiento no se lo deseo a nadie. Deben estar muy pendientes de ellas, de lo que hacen, de los amigos que tienen”, lamentó. Hacia su hija, las palabras fueron: “Te amo, te amo, te amo. Es lo único que te quiero decir. Eso y que ojalá hubiese estado más tiempo contigo”.

A casi dos semanas del crimen de Yisleidy, Jadoer Fuentes sigue prófugo. El ferretero y dos de sus cómplices son buscados por las autoridades policiales.

