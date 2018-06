junio 15, 2018 - 4:32 pm

Luis Fonsi presentó su nuevo tema “Calypso”, en donde se unió con la rapera británica Stefflon Don, creando así un ritmo diferente y divertido tanto como para oír como para bailar.

Con respecto a su unión con dicha cantante afirmó: “conozco su trabajo desde hace tiempo. Me pareció que era una combinación interesante para esta canción que reúne ritmos caribeños, ritmos africanos, ritmos isleños tropicales”, aseguró Fonsi a The Associated Press en una entrevista telefónica.

El video fue filmado en la isla de Palominitos en Puerto Rico en una playa sumamente cristalina.

“Me parecía muy importante regresar a mi isla y seguir mostrando un poquito de los encantos del lugar donde yo nací, (que) me inspiró a ser cantante”, dijo Fonsi con respecto al lugar donde se realizó el material audiovisual.

“Calypso” formará parte del álbum que planea lanzar en la segunda mitad del año.

