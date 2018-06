Luis Almagro: Tenemos un gobierno ilegítimo en la OEA

junio 9, 2018 - 10:58 am

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que la resolución sobre Venezuela que se aprobó en la Asamblea General significa un avance importante y que Venezuela está siendo representada en la OEA por un gobierno ilegítimo.

“Los objetivos políticos que se habían trazado para esta Asamblea General se concretaron en resoluciones que significan un avance muy importante de la organización en materia de defensa de la democracia y derechos humanos en el continente, específicamente en el caso de Venezuela, es una resolución muy fuerte”, indicó en una entrevista a CNN en Español.

La resolución declaró ilegítimas las elecciones realizadas el 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro resultó “reelecto” como presidente.

“Hoy tenemos un gobierno ilegítimo sentado en el seno de la organización entonces hay que pensar las medidas de representatividad y legitimidad que debe tener Venezuela para estar presente en la OEA”, aseveró.

“Esta resolución declara ilegítimas las elecciones porque no se adaptaron a estándares internacionales porque no cumplieron los requisitos básicos para ser transparentes justas y legítimas y por lo tanto el resultado definitivamente no ampara la legitimidad del régimen venezolano”, comentó Almagro.

Afirmó que la resolución aprobada por 19 votos busca restablecer el orden institucional en el país.

CNN en Español / El Nacional