Los 33 de la conejita, Kendra Wilkinson

Kendra Leigh Wilkinson (12 de junio de 1985) es una celebridad, actriz, modelo y empresaria, estadounidense.

Fue residente en la Mansión Playboy y una de las tres novias de aquel entonces del propietario y fundador de Playboy, Hugh Hefner.​ Más conocida como personaje de televisión, Kendra se hizo famosa gracias al programa de televisión reality The Girls of the Playboy Mansion, retransmitido en Estados Unidos por el canal E!.

Kendra conoció a Hugh Hefner en su 78ª fiesta de cumpleaños en la Mansión Playboy, a la que asistió como una de las habituales mujeres con pintura corporal (painted girls). Hugh Hefner se interesó por Kendra al ver unas fotos suyas, y cuando la vio en persona decidió que quería que se convirtiese en una de sus novias oficiales. Kendra aceptó y un mes después se mudó a la Mansión Playboy a la edad de 18 años junto a Hef.

También es modelo de Playboy y ha aparecido en la revista en la edición de noviembre de 2005 de la revista, en un pictorial llamado “The Girls Next Door”. Luego volvió a aparecer en septiembre de 2006 y posteriormente en la edición de marzo de 2008 junto con las otras dos novias de Hugh Hefner, Holly Madison y Bridget Marquardt. Además Kendra aparece junto con Holly y Bridget en la película Scary Movie 4.

