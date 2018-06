Ledezma: Maduro ordenó a Embajada de Ecuador hacer campaña en mi contra

junio 23, 2018 - 9:29 pm

El dirigente político y exalcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, denunció que el presidente Nicolás Maduro habría ordenado a la Embajada de Venezuela en Ecuador ejecutar una campaña de difamación en contra de su persona.

“Nicolás Maduro giró instrucciones a su representante diplomática en Ecuador, Carol Delgado, para hacerle una campaña de ataques a través de la Embajada, que por desgracia para ella, se le revirtió gracias a la valentía y digna posición de la diputada a la Asamblea Nacional de Ecuador, Lourdes Cuesta”, denunció a través de una nota de prensa.

Ledezma detalló que la embajada venezolana en Ecuador le habría enviado una misiva “con una sarta de descalificativos en mi contra y donde se muestra preocupada por la invitación que me hiciera la Asamblea Nacional para hablar en sesión extraordinaria”, el dirigente político aseveró que también le enviaron a Cuesta un libro sobre agresiones internacionales contra Venezuela.

Cuesta por su parte rechazó categóricamente el material que recibió de parte de la Embajada de Venezuela. “La Embajada de Venezuela en Ecuador me ha hecho llegar un libro acompañado de una carta y 12 hojas de información atacando al ex Alcalde Ledezma. No lo quiero gracias!”, dijo.

Noticiero Digital