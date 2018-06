junio 21, 2018 - 9:20 am

Se escribe mucho acerca de lo que ellos deben hacer en la cama para complacer a la mujer. Es normal que los artículos de sexo suelan estar enfocados al sector masculino: la mayoría no tiene ni idea de cómo tratar a una fémina bajo las sábanas (ni fuera de la cama, pero ese es otro tema).

Pero este tema trata sobre lo que las damas han de hacer en materia de relaciones sexuales. Además, para acabar de ser totalmente justos, debemos reconocer que hay muchas chicas que no tienen ni idea de cómo ‘ser un diez’ en la cama.

Las razones de su mala praxis son diferentes a las de ellos. Por norma general, ellos no saben cómo actuar, y ellas saben pero se cohíben por decenas de razones. Una de las más poderosas, detalla la sexóloga Tracey Cox en ‘The Daily Mail’, es el miedo que tienen al pensar que si se comportan de forma salvaje en horizontal, su amado la dejará de ver con ojos de “futura esposa” y solo como una “amante”.

“Tratan de no ser la chica ‘puta’ o ‘zorra’ porque quieren llevarles a su casa a conocer a sus padres. Pero olvidan que esa chica ‘zorra’ (en la cama) es la que le arrebatará su lugar en la relación”, asegura la experta, quien recomienda a todas las mujeres que se comporten con su amado (o ese ser al que acaban de conocer) como realmente lo sientan, sin caer en prejuicios estúpidos y anticuados.

El sexo, en todas sus variables, está hecho para disfrutarlo, en pareja o en solitario. En el primer caso, más aún, por eso ellas (y ellos) han de dejarse llevar (siempre con la salud por delante) cuando estén juntos. Dedicado a ellas, Tracey expone las ocho cosas que hace toda mujer que es considerada “buena en la cama”. Atentos:

1) Toman la iniciativa

“Ella nunca da el primer paso” o “siempre tengo que ser yo quien inicie la relación sexual” son las principales quejas masculinas en este terreno tan íntimo. Tracey es clara: si siempre dejas que él sea el que dé comienzo, malo. Las mujeres consideradas buenas en la cama no se cortan al iniciar la relación. Muchas lo desean con fuerza, se insinúan, pero no llegan a actuar. Basta ya, si quieres, házselo saber. A ellos les encanta.

2) No tienen prejuicios

Suele pasar. Él propone algo nuevo en la cama y ella contesta con un rotundo ¡NO!, unido intrínsecamente al pensamiento “siempre supe que era rarito”. Mujer, libérate. A lo mejor incluso te gusta. Nos referimos obviamente a proposiciones comunes. Todo el mundo tiene fantasías o predilecciones algo extrañas. El sujeto de las mismas las considera “particularidades”, mientras que su pareja puede verlas como “pervertidas”.

Siempre se ha dicho que puede verse si alguien es bueno o malo en la cama en función de lo mucho o poco que le guste dar y recibir sexo oral

“Si tu pareja te sugiere hacer algo que nunca te has planteado, piensa ¿esto me hará daño a mí (o a él o a un tercero) física o emocionalmente? Si la respuesta es negativa, ¿a qué estás esperando? Las mujeres abiertas de mente son las que los hombres consideran como cracks en la cama”, detalla Tracey.

3) No tienen miedo a decir ‘NO’

Relacionado con el punto anterior, no siempre hay que decir que sí. Ni mucho menos. Las mujeres que dicen que sí a todas y cada una de las peticiones con el único fin de complacer a su pareja es todo menos sexy. La sexóloga relata que una vez fue un hombre a su consulta, y le dijo que había perdido completamente el deseo por su novia porque todo lo que él proponía era aceptado y acatado por ella. “Era demasiado evidente que no había disfrute por ambas partes”, relata la experta.

El chico en cuestión alegaba que su pareja le observaba cuidadosamente para ver si él estaba disfrutando, olvidándose por completo de su propio placer. “En realidad, él no tenía ni idea de lo que le gustaba a ella, porque nunca se lo hizo saber”.

Tracey cuenta que ocasionalmente hay que complacer a la pareja haciendo cosas que a este le gusten, pero también pedir. “La honestidad sexual es esencial”.

4) Les gusta probar cosas nuevas

“Tengo cientos de correos electrónicos sobre este tema: ‘¿Por qué no quiere ver porno conmigo / dejarme que le afeite su sexo / dejarse puestos los zapatos durante el coito / mirarnos en un espejo / masturbarse para mí / salir sin ropa interior?’. Lo que básicamente se extrae de todas estas cuestiones es el rechazo de algunas mujeres por realizar cosas que nunca han visto o hecho con anterioridad”, dice Tracey.

El asunto está bien claro: imagina que siempre cenas hamburguesa, que te encanta pero… que te acaba cansando después de un tiempo. Pues con las relaciones ocurre lo mismo: dormir con la misma persona es como tener la misma comida una y otra vez. Por eso hay que innovar de vez en cuando.

5) Elogian al pene

A los hombres no solo les preocupa el tamaño de su miembro viril: también cuánto tiempo se mantiene duro y cómo se ve (si es bonito o feo). Aquellas que son buenas en la cama, asiduamente, prestan atención al pene de su pareja: lo miran, le hablan (dentro de unos límites), lo elogian (‘oh, qué grande y duro’)… y a ellos les encanta.

6) Son muy buenas en el sexo oral

Siempre se ha dicho (y estamos completamente de acuerdo) que puede verse si alguien es bueno o malo en la cama en función de lo mucho o poco que le guste dar y recibir sexo oral.

Si tu pareja te sugiere hacer algo que nunca te has planteado, piensa ¿me hará daño?? Si la respuesta es negativa, ¿a qué estás esperando?

Piénsalo: no hay nada más íntimo que dejar que la otra persona ponga su boca en tus genitales, o viceversa. Mucho más personal que el coito estándar. “El sexo oral es el lado más personal de las relaciones, y hacerlo (y recibirlo) significa que no eres escrupuloso y aceptas que el sexo es caótico y sudoroso”.

7) Le guían bajo las sábanas

Todos los hombres quieren ser el mejor que ha pasado por las sábanas de su actual pareja. Un poco por ego y un poco por amor hacia la otra persona, pues no hay nada más bonito que hacer disfrutar a quien uno ama. Como hemos dicho al principio del tema, ellos muchas veces no lo hacen bien porque, simplemente, no saben. Por eso es bueno que ella dé indicaciones, y solo lo hacen aquellas que son buenas, sexualmente hablando.

“Él quiere instrucciones sobre cómo darte placer, pero no quiere preguntar por miedo a parecer tonto”, cuenta Tracey. Puedes ser más sútil: cuando él haga algo que te gusta exactamente como te gusta, házselo saber con un “sigue haciendo exactamente eso”.

8) Hacen ruido (pero no demasiado)

¿Alguna vez tuviste relaciones sexuales con alguien que estaba supertranquilo y no emitía ningún sonido? Nosotros sí, y es bastante desconcertante. Parece como si estuvieras con un muerto o un robot. Igual de inquietante son aquellos individuos que no paran de hablar o de gemir muy alto. Hay un punto entre medias que es el justo, y el mismo que las ‘cracks del sexo‘ dominan a la perfección.

