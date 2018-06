La última carta de la madre de Luis Miguel antes de que desapareciera para siempre

junio 5, 2018 - 10:34 am

“Querida Cata”. Así comienza la epístola que Marcela Basteri le escribió a su madrastra Catalina Mezín, con quien mantenía una excelente relación. Pero no sería una carta más. Sería la última conocida que la madre de Luis Miguel escribiría antes de desaparecer para siempre.

El escrito fue descubierto por el escritor Javier León Herrera y volcado en su libro Luis Miguel, la historia, de cuyas páginas Netflix basa la exitosa serie de la popular estrella mexicana. Es de finales de los 80 y refleja ya la angustia que tenía la madre por no poder ver a su hijo tanto como quería.

La misteriosa desaparición de Basteri es una de las grandes angustias que tiene El Sol en su vida, y son tantas las teorías respecto a su paradero como días transcurrieron desde agosto de 1986, última vez que se supo de ella. Fue cuando voló a España y decidió (¿o acaso la obligaron?) abandonar a su familia.

La última vez que LuisMi la vio fue en marzo de 1985. La abrazó como nunca antes. Era el amor más sincero que conocía el precoz artista.

“Querida Cata: Espero que te encuentres bien en compañía de la familia. Recibí tu carta y no sabes la alegría que me diste. Yo estoy muy bien, estoy embarazada de seis meses.

Me hubiera gustado que estuvieses aquí conmigo pero no sé si querrás venir. En enero Luis y Luis Miguel van a estar en Argentina, espero que los veas y si quieres venir se lo dices a Luis y él te manda los boletos. Ellos van a estar dos o tres meses de gira pero si quieres te vienes antes y yo te voy a buscar al aeropuerto.

Espero que me contestes pronto, a mi padre hace tiempo que no le escribo, sabes que me cuesta mucho trabajo expresarme en italiano, pero voy a tratar de escribirle porque no sé nada de él desde hace meses largos.

Bueno Cata, Alex te manda besos, Micky nunca está ahora. Estoy con Alex y dos muchachas que trabajan aquí en mi casa, es muy grande, son dos pisos.

Saludos a todos y un fuerte abrazo y un beso grande, tu hija que no te olvida.

Marcella”.

Basteri desapareció aquel agosto, mientras Luis Miguel y su padre estaban de gira por Argentina y daban un concierto en el mítico estadio cubierto Luna Park, de Buenos Aires. La relación de la mujer con su pareja era pésima y se sentía excluida de la vida artística de su hijo.

Luego de su desaparición, las teorías respecto a qué pudo haber ocurrido con Basteri comenzaron a abrumar al cantante. Desde el asesinato en una fiesta narco en Chihuahua, prostitución y hasta que estaba ingresada en un manicomio en Italia. Todas versiones incomprobables. Esa angustia jamás se apartó de Luis Miguel. Hasta la actualidad.

