La PELAZÓN llegó a La vereda del lago: Y el solazo pa’ rematar

junio 29, 2018

Los famosos kioscos desplegados por todo el parque Vereda del Lago, ubicado en la avenida El Milagro, en Maracaibo, se muestran apagados, con sus santamarías abajo y con las paredes descoloridas, desde que la crisis de efectivo y en todos los aspectos económicos cubre a los marabinos.

Desde tempranas horas de la mañana, los pocos comerciantes que tienen sus pequeños establecimientos en el parque inician su jornada para conseguir el sustento diario. Pero no todos corren con la suerte de comenzar las ventas. “Nosotros solo estamos vendiendo porque tenemos punto, desde hace mucho la gente no compra nada con efectivo y eso le ha afectado a todos”, contó Carolina González.

La joven comenzó a trabajar en Café Penial en octubre de 2017. Desde esa fecha, el puesto comercial ubicado a pocos metros de su sitio de trabajo está cerrado. “Antes de comenzar a trabajar aquí yo llegué a verlo varias veces abierto. Pero desde octubre, capaz antes y yo no sabía, cerraron el negocio. Las ventas no eran constantes y eso no es rentable para ningún local”, explicó González, señalando el aviso raído con el aviso “Naranjo”.

En un recorrido por varios locales de la Vereda, son más los locales que se ven cerrados que los que siguen ofreciendo sus servicios a los frecuentes visitantes que acuden al sitio desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Con la influencia del calor, los colores de las paredes que anteriormente adornaban las caminerías del parque están opacos; ese mismo ánimo se transmite a los transeúntes que cada vez se preocupan menos por tener dónde comprar y se llevan sus propios envases con hidratación y comida.

“Ya la gente no quiere comprar. Cuando antes vendíamos más de 300 refrescos, por ejemplo, ahora vendemos entre 100 y 150. Los días que nos va mejor son los fines de semana, de lunes a viernes muy poca gente viene, eso también ha hecho que la gente no quiera tener sus locales aquí, sino en un sitio más estratégico y con mayor afluencia de clientes”, explicó González.

Aun cuando las personas acuden al parque recreacional, las visitan han disminuido durante los últimos meses. La crisis de efectivo impide que niños, jóvenes y familias enteras que antes pasaban su tiempo libre en la Vereda ya no puedan costear los pasajes y mucho menos los gastos de consumo dentro del parque.

La lamentable situación ha generado pérdidas en el sector económico y además ha causado que innumerables familias deban buscar otras alternativas para convivir y crear momentos de esparcimiento que permitan la unión y refuerzo de los valores.

Fotos: Mysol Fuentes

