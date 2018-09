Fuerte lluvia en Maracaibo por onda trópical en Venezuela

junio 20, 2018 - 4:38 pm

El escenario estuvo listo desde la noche de este martes a raíz de la onda tropical que atraviesa Venezuela, el espacio se tornó frío y la humedad no sólo en el suelo sino en las miradas se inundó para dar rienda suelta a los instintos de los ciudadanos quienes aseguraron a Noticia al Día que la lluvia, los invitó a seguir en la cama, pero acompañados.

La mayoría de los entrevistados manifestaron que la condición climática hace que la imaginación y las ganas se desaten y mucho más cuando hay una compañía de turno que siga el juego de simplemente compartir la piel erizada y la sangre acelerada recorriendo las venas, mientras el cielo hace lo suyo, derramarse.

“Cuando llueve yo me levanto con otro estado de ánimo, espíritu positivo, y si tengo a mi hombre al lado hago lo que me provoque, que me haga sentir el olor y la sensación del clima mucho más”, afirmó Marianne Herrera.

A pesar que algunos prefirieron permanecer silentes ante la pregunta sobre si aprovechan el clima que deja la lluvia matutina para intimar, sus sonrisas los delataron, mientras otros decidieron ser más osados y revelar hace cuanto había sido la última batalla campal en la cama.

“Las mañanas siempre son para eso, antes de un café y después también, nada mejor que hacer el amor, pero si es con lluvia mucho mejor (…) uno quiere besar más, abrazar más, es como si fuese la primera vez que estás con tu pareja. En ese momento lo que se vive es energía, vitalidad, potencia, te lo digo porque antes de salir mi mujer y yo lo hicimos”, reveló Emiro Andrade.

Del clima al climax

Aunque en el tema erótico las mujeres casi siempre suelen ser discretas, esta vez al parecer fue la excepción, pues revelaron los más íntimos deseos de las que se vuelven esclavas luego de un lluvioso y húmedo amanecer.

“Cuando llueve lo que provoca es montarme encima de mi marido porque yo me convierto en una fiera, claro, siempre hay un jugueteo en el que dejo que él domine para marcar la diferencia, pero con lluvia cualquier lugar es bueno, incluso, la puerta abierta para ver las gotas es el complemento, el riesgo”, confesó entre sonrisas picaras Katty Ordoñez.

¡Sin consuelo! Camas vacías por el éxodo

Para algunos lamentablemente el poder compartir de la lluviosa mañana en pareja fue imposible, pues algunos de ellos han dejado fuertes abrazos y largos besos en espera por ir en búsqueda de una calidad de vida más allá de la frontera, por lo que en soledad, en añoranza y extrañando a esa persona se encuentran muchos quienes simplemente tienen a su media naranja lejos de casa y de sus camas.

“Desperté sola, como hace cuatro meses cuando mi marido se fue a Colombia. Toca aguantarse las ganas, a esperar que venga de visita”, indicó Jennifer Araujo.

Otros aseveran que a pesar de la distancia las maravillas de la tecnología pueden acercarse más a través de una fotografía intima, una erótica nota de voz y hasta una video llamada que les recuerde por qué a pesar de los cientos de kilómetros permanece encendida la llama.

“Uno tiene que cuidar lo que tiene y obvio hay que pasar requisa todos los días – dijo entre risas- uno así está presente aunque esté lejos, es lo que menos se puede hacer”, dijo Edwin Jaimes.

Indistintamente del cual sea su caso, no olvide llevar paraguas en manos o piénselo bien antes de salir, pues la complicidad de la lluvia y su clima prometen seguir haciendo de las suyas en las próximas horas.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día