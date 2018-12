La fuerte pelea de Kim Kardashian y Kanye West por una canción

junio 6, 2018 - 4:27 pm

Kim Kardashian habló sobre el enojo que sintió tras escuchar la nueva canción de Kanye West que expone los problemas maritales de la pareja.

En su nueva producción discográfica, Ye, el rapero hace mención de su enfermedad mental, uso de drogas y hasta el escándalo de infidelidad de Tristan Thompson.

El cuarto tema del disco causó revuelo en la pareja ya expone una fuerte discusión verbal que tuvieron cuando West declaró que, “los 400 años de esclavitud” de la comunidad afroamericana le parecían “una elección”.

La canción titulada, You Wouldn’t Leave (No te irías) dice: “Mi esposa me llama, gritando, ¡dice que lo vamos a perder todo! La tuve que calmar porque no podía respirar, le dije que me podía dejar ahora pero ella no se iría”.

A pesar de que no es inusual que el diseñador haga comentarios polémicos, la estrella de reality confesó que quedó enfurecida al escuchar sus declaraciones.

“¿Que si he llorado por eso? ¿Que si peleamos? claro que sí , porque esas no son las típicas cosas que comparto en las redes sociales, no son las experiencias que quiero que salgan de mi casa. Hemos tenido nuestros momentos y uno de ellos fue precisamente cuando me dijo que iba a sacar esa canción a último minuto”, contó Kim a Entertainment Tonight.

La estrella de 37 años de edad quien recibió el primer Premio, Influencer Award otorgado por el CFDA aseguró que no es la primera vez que tienen posturas distintas con su esposo.

“Me gusta mucho la canción, y la verdad es que no siempre pensamos igual. Pero es mi marido, ¿sabes”?, explicó la famosa quien dice estar orgullosa del nuevo álbum de West.

“Yo estuve ahí en el cuarto cuando hacían todas las canciones y escuchando todo y es realmente un proceso fascinante, especialmente porque descartó todo su disco y lo empezó de cero en las últimas dos semanas y creó todas canciones nuevas”, manifestó la empresaria, “Me fui dos días a mi casa y cuando regresé encontré un disco completamente nuevo. Es fascinante ver ese proceso”, reveló la artista.

Pese a que puertas adentro, la pareja no siempre coincida, Kim Kardashian defiende a su marido.

“Estoy tan feliz del éxito que está teniendo porque lo he visto pasar por tantas dificultades y él es realmente la persona más genuina”, expresó Kardashian. “Quizás dice cosas que pueden ser malinterpretadas y la gente no entiende el contexto pero yo conozco su corazón, y por eso estoy feliz que el disco haya sido recibido tan bien”.

La famosa también habló de la fuerza que le ha dado su marido para expresarse libremente sin miedos.

“Pero valoro mucho la confianza que tiene en sí mismo y cómo me ha ayudado a reforzar la mía para ser la persona que quiero ser. Gracias a él, no me da miedo expresar abiertamente mis opiniones y no me importa señalar algo cuando creo que está mal. A veces comete errores, pero siempre confío en que tarde o temprano se explicará, sobre todo cuando hay problemas de comunicación”, concluyó.

Agencias